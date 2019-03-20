За титул почетного гражданина Петербурга могут побороться Пьеха и Сокуров
Санкт-Петербург, 20 марта, 2019, 14:47 — ИА Регнум. В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесли три кандидатуры на присвоение звания почетного гражданина города в 2019 году, передает корреспондент ИА REGNUM.
Среди них оказались народная артистка СССР, эстрадная певица Эдита Пьеха, народный артист России, режиссер Александр Сокуров и ученый-социолог Борис Фирсов. Между тем, депутаты имеют право не выбрать никого из них.
Как отметил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, само звание может присваиваться городским парламентом не чаще раза в год, но не реже одного раза в пять лет.
«При этом депутаты вправе как избрать сразу двоих почетных граждан, так и не избирать их в этом году вовсе», — заявил Макаров.
Согласно закону «О звании «Почетный гражданин Санкт-Петербурга», решение о том, будут ли вообще избирать почетных граждан в 2019 году, следует принять до 1 мая.
Напомним, что в 2018 году звание почетных граждан Санкт-Петербурга никому не присуждалось. В 2017 году этого звания удостоились экс-губернатор Петербурга, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава РПЦ, патриарх Кирилл (Гундяев).
Причем, тогда патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко обошли на голосовании усреди депутатов Александра Сокурова и Эдиту Пьеху, причем уже не в первый раз.