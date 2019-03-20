Санкт-Петербург, 20 марта, 2019, 14:47 — ИА Регнум. В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесли три кандидатуры на присвоение звания почетного гражданина города в 2019 году, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Среди них оказались народная артистка СССР, эстрадная певица Эдита Пьеха, народный артист России, режиссер Александр Сокуров и ученый-социолог Борис Фирсов. Между тем, депутаты имеют право не выбрать никого из них.

Иван Абатуров Александр Сокуров

Как отметил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, само звание может присваиваться городским парламентом не чаще раза в год, но не реже одного раза в пять лет.

«При этом депутаты вправе как избрать сразу двоих почетных граждан, так и не избирать их в этом году вовсе», — заявил Макаров.

Согласно закону «О звании «Почетный гражданин Санкт-Петербурга», решение о том, будут ли вообще избирать почетных граждан в 2019 году, следует принять до 1 мая.

Напомним, что в 2018 году звание почетных граждан Санкт-Петербурга никому не присуждалось. В 2017 году этого звания удостоились экс-губернатор Петербурга, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава РПЦ, патриарх Кирилл (Гундяев).

Причем, тогда патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко обошли на голосовании усреди депутатов Александра Сокурова и Эдиту Пьеху, причем уже не в первый раз.

Mil.ru Эдита Пьеха