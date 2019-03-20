Токио, 20 марта, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Шпионские фотографии нового поколения Nissan Juke опубликовало издание CarsCoops.

CarsCoops Фото Nissan Juke нового поколения в камуфляже

Фото получены при дорожных испытаниях модели. Несмотря на камуфляж, несложно догадаться, что под ним тот самый Juke 2020, который ждут многие автолюбители. На фотоснимке видны фары от «жука», а также «скрытые» ручки на задних дверях и расклешенные колесные арки.

Кроме того, новый Juke имеет почти идентичные пропорции с текущей моделью, и можно было бы сказать, что это небольшие косметические изменения, а не новая модель. Самое большое различие может быть замечено сзади, где фонари в форме бумеранга текущей модели заменены горизонтальными единицами, как у Nissan Qashqai.

Ранее уже была информация о том, что японская компания Nissan готовит к выпуску Nissan Juke 2020 модельного года. Это второй раз, когда следующее поколение Juke было замечено на публике. Официальный дебют авто ожидается в сентябре 2019 года на международном автосалоне во Франкфурте.

Читайте также: Nissan выпустит в Японии новую модель