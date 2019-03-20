Обнародовано фото камуфлированного Nissan Juke нового поколения
Токио, 20 марта, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Шпионские фотографии нового поколения Nissan Juke опубликовало издание CarsCoops.
Фото получены при дорожных испытаниях модели. Несмотря на камуфляж, несложно догадаться, что под ним тот самый Juke 2020, который ждут многие автолюбители. На фотоснимке видны фары от «жука», а также «скрытые» ручки на задних дверях и расклешенные колесные арки.
Кроме того, новый Juke имеет почти идентичные пропорции с текущей моделью, и можно было бы сказать, что это небольшие косметические изменения, а не новая модель. Самое большое различие может быть замечено сзади, где фонари в форме бумеранга текущей модели заменены горизонтальными единицами, как у Nissan Qashqai.
Ранее уже была информация о том, что японская компания Nissan готовит к выпуску Nissan Juke 2020 модельного года. Это второй раз, когда следующее поколение Juke было замечено на публике. Официальный дебют авто ожидается в сентябре 2019 года на международном автосалоне во Франкфурте.
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