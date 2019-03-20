Дзержинский район, Калужская область, 20 марта, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Больных здравпункта изолятора временного содержания ОМВД России по Дзержинскому району Калужской области лечили лекарствами с истекшими сроками хранения, а также испортившимися из-за протекающей в учреждении кровли. Об этом 20 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Prokuror-kaluga.ru Просроченные лекарства

По её словам, прокуратурой района была проведена проверка исполнения законодательства в сфере лицензирования, обращения лекарственных средств, а также соблюдения прав и законных интересов, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений лиц, заключенных под стражу.

«На момент проверки недоброкачественные лекарственные средства из здравпункта полицейского изолятора не изъяты и в установленном порядке не уничтожены, а необходимый запас лекарственных средств не приобретен. В адрес руководителя ОМВД России по Дзержинскому району внесено представление, которое в настоящий момент находится на рассмотрении», — сказала Искрина Лепёхина.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, здравпункт изолятора временного содержания ОМВД России по Дзержинскому району осуществляет медицинскую деятельность согласно лицензии.

В период проведения комплексной проверки были приняты исчерпывающие меры по устранению выявленных прокуратурой нарушений. Изъяты лекарственные средства с истекшим сроком годности, которые направлены на утилизацию, подготовлена заявка на приобретение необходимых лекарственных средств. В настоящее время начальником ОМВД России по Дзержинскому району назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудники, допустившие данные нарушения, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.