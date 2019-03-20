Киев, 20 марта, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Украинские эксперты сегодня, 20 марта, комментируют результаты обнародованного накануне соцопроса группы «Рейтинг», согласно которому действующий президент страны Петр Порошенко не проходит во второй тур выборов главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Напомним, согласно данным социологов, явным лидером президентского рейтинга на конец второй недели марта остается шоумен Владимир Зеленский (поддерживают 24,9% тех, кто определился и намерен голосовать), вторую позицию занимает Юлия Тимошенко (18,8%), действующий президент Петр Порошенко лишь третий (17,4%)

Так, политолог Андрей Золотарев констатирует — за две недели до выборов уже стало ясно, что Порошенко не может выиграть их честно.

«В его (Порошенко) активе пока что есть — административный ресурс, прямой подкуп избирателей, фальсификации на участках. От Порошенко уходят сторонники — это показывает социология, уходят к Зеленскому, к Гриценко, к Тимошенко. Те, кто остается ему верен, — будут голосовать прежде всего за стабильность, «чтоб не стало хуже». Так вот, сохранение Порошенко у власти — это и есть «хуже», — анализирует ситуацию эксперт.

Золотарев подчеркивает, что «просто так» нынешний глава Украины власть сохранить не сможет, а у президента с «нулевой» легитимностью стабильности не будет, доверия ему не будет, причем как в стране, так и за её пределами.

Схожее мнение высказал и политолог Николай Спиридонов: у Порошенко вряд ли есть серьёзные шансы на выход во второй тур, поскольку его рейтинг снижается вследствие громкого скандала в оборонной сфере.

ИА REGNUM отмечает, что исследование группы «Рейтинг» проводилось с 9 по 15 марта, аудитория — население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность — 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования — не более 2%.

Социологи подчеркивают, что на сегодняшний день каждый шестой респондент еще не определился с выбором кандидата — больше всего таких среди беднейших избирателей, жителей сел, среди женщин.