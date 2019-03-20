Вашингтон, 20 марта, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Попытка быстрого слома государственного механизма Венесуэлы и замена президента страны Николаса Мадуро на проамериканскую креатуру в лице лидера оппозиции Хуано Гуайдо потерпела фиаско. Вариант военного вмешательства, предлагаемый США, не был поддержан ни странами Группы Лимы, ни Евросоюзом. В данных условиях Вашингтон вынужден идти на переговоры.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Венесуэла

19 марта в Риме прошли переговоры России и США по вопросу урегулирования кризиса в Венесуэле. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Некоторые детали данной встречи со слов специального представителя США по Венесуэле Элиота Абрамса сообщило агентство Reuters.

По словам Абрамса, стороны не пришли к согласию. Принципиальным вопросом остается вопрос, кто на данный момент является законным президентом Венесуэлы. Москва категорически заявила, что законным президентом этой страны является Николас Мадуро, победивший на недавних выборах. По мнению Вашингтона, и.о. президента Венесуэлы — это их ставленник Хуан Гуайдо.

Элиот Абрамс заявил, что «что переговоры были позитивными в том смысле, что обе стороны проявили лучшее понимание взглядов друг друга». Сергей Рябков отметил, что переговоры были трудными, но откровенными, и что Россия предупредила США по поводу попытки решить проблему в Венесуэле военным путем.

Пример Сирии может привести к масштабированию данного опыта России и в Латинской Америке, но в другом более ограниченном варианте — в виде российских ЧВК и военных инструкторов. С учетом сложного рельефа местности Венесуэлы военная операция США и их возможных союзников столкнется с серьезными трудностями.

Ключевым фактором прочности власти законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро является поддержка военных. Несмотря на всякие посулы, дезертирство из силовых структур страны не приняло массовых характер. По имеющейся информации, на территории Колумбии в настоящее время находится около тысячи перебежавших силовиков Венесуэлы. Многие из них купились на обещанное вознаграждение в размере 20 тысяч долларов на человека за переход на сторону оппозиции, но это обещание не было выполнено.

Вашингтон, в свою очередь, усиливает экономическое давление на Венесуэлу. 19 марта были введены экономические санкции против золотодобывающей компании страны Minerven и ее руководителя.

По словам Эллиота Абрамса, в течение следующих нескольких месяцев жизненно важный для Венесуэлы экспорт нефти упадет ниже миллиона баррелей в день, экспорт нефти страны сокращается примерно на 50 000 баррелей в месяц. По его мнению, «это катастрофа для страны». Следует заметить, что снижение нефтяного экспорта Венесуэлы напрямую связано с экономическими санкциями США.

Венесуэла — очень чувствительная точка для США. Ряд американских военных экспертов заявляли, что Россия обдумывала решение о размещении на территории Венесуэлы ракет и военной базы.