Москва, 20 марта, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Впечатляющие характеристики гиперзвуковой ракеты «Циркон» впервые были озвучены президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию РФ 20 февраля 2019 года. Речь идет о скорости ракеты в 9 Махов и дальности полета, составляющей более одной тысячи километров. Ранее предполагалось, и российскими, и зарубежными экспертами, что дальность полета «Циркона» в пределах 300−400 километров.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвук

Подобные характеристики позволили российским экспертам сразу же предположить, что это оружие может быть использовано для уничтожения центров военного управления на территории США. Для выполнения этой задачи достаточно иметь в восточной части Тихого океана и Западной Атлантике по два-три боевых корабля, несущих по сорок ракет «Циркон» на каждом направлении.

Российским кораблям будет достаточно находиться в 500 километрах от американского побережья. С учетом гиперзвуковой скорости «Цирконов» подлетное время до целей составит около пяти минут.

По информации из оборонно-промышленного комплекса России, подобные возможности ВМФ РФ получит уже в 2023 году. Именно в этом году планируется принять гиперзвуковые ракеты «Циркон» на вооружение. Соответственно, госиспытания данной системы оружия должны быть завершены в 2022 году.

Уже на 2019 год запланированы запуски «Цирконов» с новейшего фрегата ВМФ России проекта 22 350 «Адмирал Горшков». А на 2020 год намечены пуски данных ракет с многоцелевой АПЛ проекта 885М «Казань», при этом как из надводного, так и из подводного положения.