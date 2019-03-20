ВМФ РФ получит гиперзвуковую ракету «Циркон» в 2023 году
Москва, 20 марта, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Впечатляющие характеристики гиперзвуковой ракеты «Циркон» впервые были озвучены президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию РФ 20 февраля 2019 года. Речь идет о скорости ракеты в 9 Махов и дальности полета, составляющей более одной тысячи километров. Ранее предполагалось, и российскими, и зарубежными экспертами, что дальность полета «Циркона» в пределах 300−400 километров.
Подобные характеристики позволили российским экспертам сразу же предположить, что это оружие может быть использовано для уничтожения центров военного управления на территории США. Для выполнения этой задачи достаточно иметь в восточной части Тихого океана и Западной Атлантике по два-три боевых корабля, несущих по сорок ракет «Циркон» на каждом направлении.
Российским кораблям будет достаточно находиться в 500 километрах от американского побережья. С учетом гиперзвуковой скорости «Цирконов» подлетное время до целей составит около пяти минут.
По информации из оборонно-промышленного комплекса России, подобные возможности ВМФ РФ получит уже в 2023 году. Именно в этом году планируется принять гиперзвуковые ракеты «Циркон» на вооружение. Соответственно, госиспытания данной системы оружия должны быть завершены в 2022 году.
Уже на 2019 год запланированы запуски «Цирконов» с новейшего фрегата ВМФ России проекта 22 350 «Адмирал Горшков». А на 2020 год намечены пуски данных ракет с многоцелевой АПЛ проекта 885М «Казань», при этом как из надводного, так и из подводного положения.