Киев, 20 марта, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Уже сейчас на Украине существует ощущение нелегитимности вероятной победы Петра Порошенко на президентских выборах 31 марта, и оно может усилиться, — заявил журналистам политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Congress of local and regional authorities Выборы на Украине

«В случае, например, сомнительного выхода во второй тур или сомнительной победы в нем оппозиция будет это опровергать, выступать с критикой в адрес президента. И это усилит эффект нелегитимности его победы», — цитирует политического эксперта телеканал «24».

Фесенко утверждает, что следствием такой сомнительной победы Порошенко может стать серьезный и глубокий политический кризис на Украине. В свою очередь, политический кризис может повлечь акции протеста в стране, поскольку сейчас очень много агрессии в обществе.

«Масштабы возможных протестов после президентских выборов могут быть меньше, чем предыдущие великие революции. Но эти протесты могут стать более острыми и радикальными, жесткими и агрессивными», — отметил политолог.

ИА REGNUM напоминает, что 19 марта были обнародованы свежие данные опроса населения Украины соцгруппы «Рейтинг», согласно которым явным лидером президентского рейтинга на конец второй недели марта остается шоумен Владимир Зеленский (поддерживают 24,9% тех, кто определился и намерен голосовать). Согласно данным социологов, вторую позицию занимает лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко (18,8%), действующий президент Петр Порошенко лишь третий (17,4%), и соответственно, во второй тур президентских выборов он не проходит.

Накануне кандидат в президенты УкраиныИгорь Смешко заявил, что любая дестабилизация в ходе президентских выборов может привести к третьему кровавому Майдану, который в свою очередь означает «гарантированное внешнее вторжение на Украину».