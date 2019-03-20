Карачи, Пакистан, 20 марта, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Согласно новому международному исследованию, один из крупнейших городов Пакистана, столица провинции Синд Карачи занимает шестое место в списке самых дешевых для жизни больших городов мира.

Bilalhassan88 Карачи

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, аналитическая служба Intelligence Unit британского журнала «The Economist» опубликовала новый рейтинг 133 городов в зависимости от стоимости жизни. Карачи занял шестое место благодаря дешевому транспорту, жилью и продуктам питания. «Соседями» Карачи в списке из городов Южной Азии стали индийские Бангалор (5 место) и Нью-Дели (8 место). Самым дешевым для жизни городом мира был признан Каракас, далее следуют Дамаск и Ташкент.

Для сравнения, место наиболее дорогого для жизни крупного города традиционно досталось Парижу. Также в первой тройке оказались Гонконг и Сингапур.