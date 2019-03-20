Воронеж, 20 марта, 2019, 14:06 — ИА Регнум. Крупная авария на водоводе диаметром 1000 мм произошла в Коминтерновском районе Воронежа утром 20 марта, об этом сообщила пресс-служба «РВК-Воронеж».

Пресс-служба «РВК-Воронеж» Авария в Коминтерновском районе

О порыве около 11:10 сообщил в единую диспетчерскую службу очевидец. Как уточнили в компании, в связи с сильным напором на месте аварии решено подачу воды перекрыть. В зону ограниченного водоснабжения попадает район, ограниченный улицами Хользунова, Владимира Невского, Беговая. Снижено давление в кварталах ограниченных улицами — Московский проспект, Хользунова, Бульвар Победы, Владимира Невского, Беговая, а так же частично в Советском районе.

Ликвидировать аварию и нормализовать подачу воды специалисты обещают к утру 21 марта. До этого времени будет организован подвоз воды.

На месте уже работает аварийная бригада, к месту утечки направлена необходимая спецтехника. Администрацией города на место направлена спецтехника для откачки воды с проезжей части, добавили в пресс-службе мэрии.

«Процесс работ осложнит труднодоступность места повреждения, на котором находятся капитальные строения: кирпичный забор и фонарный столб. К решению проблемы привлечены все службы предприятия», — пояснили в «РВК-Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы в Воронеже произошло несколько крупных коммунальных аварий, в том числе в Коминтерновском районе: в декабре 2018 года из-за порыва водовода пришлось временно отменить занятия в школе.