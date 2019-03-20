Москва, 20 марта, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Пришла весна, еще чуть-чуть и начнутся каникулы. А с ними и книжный праздник — Неделя детской книги. Праздник этот можно смело назвать традиционным. Первый раз масштабная встреча писателей и юных читателей состоялась в 1943 году. Затеял этот праздник писатель Лев Кассиль, поддержал Детгиз вместе с популярными авторами. Назвали праздник День детской книги или, с легкой руки Кассиля, Книжкины именины.

Национальная электронная детская библиотека Плакат «Неделя детской книги», 1962 год (фото из архивов РГДБ)

«Эта традиция родилась в трудный военный год. И тогда мудрые люди решили устроить праздник. В большом зале собрали ребят, худых, бледных, в залатанной одежде. И каждому, кто пришел, подарили книгу. Тоненькая, отпечатанная на серой бумаге книга должна была согреть, добавить света, вселить силы. Дети уносили книгу, как военный паек, который надо сберечь и растянуть на много дней. Праздник назвали Днем детской книги. Это был военный праздник, и, как все, связанное с войной, он имел глубокий, драматический смысл». — Юрий Яковлев, Разговор о неделе, журнал «Детская литература», 1967 год, № 1

Но сразу стало понятно, что одного дня мало, и с 1944 года праздник проходит целую неделю и называется Неделя детской книги. Возможно, именно изменение формата стало причиной разночтений в точках отсчета. До 80-х годов прошлого века точкой отсчета был 1944 год. Приведем несколько цитат:

Журнал «Детская литература», 1967 год, № 7

«1944. Март. Впервые проводится Неделя детской книги».

Журнал «Детская литература», 1969 год, № 7

«Традиционная мартовская Неделя детской книги, бывшая в этом году юбилейной, двадцать пятой по счету, вылилась в большой и радостный праздник советской детской литературы, в поистине всенародное чествование ее создателей — тех, кто пишет талантливые книги для детей и молодежи, и тех, кто выпускает эти книги в свет».

Журнал «Пионер», 1976 год, № 3

«В 1974 году, ровно через тридцать лет после первого скромного Дня детской книги, невиданный по размерам «книжкин праздник» открылся в столице Казахстана Алма-Ате».

Но вот в журнале «Пионер» (1987 год, № 3) были опубликованы воспоминания Бориса Исааковича Камира, заслуженного работника культуры РСФСР, более четырех десятков лет проработавшего в издательстве «Детская литература». Воспоминания о Льве Кассиле.

Национальная электронная детская библиотека Борис Камир, Счастье писателя (журнал «Пионер», 1987 год, № 3)

Отдельная глава «Книжкины именины» посвящена первому дню детской книги в 1943 году:

«В дневниковых записях Льва Кассиля читаем: «Приятно, когда твоя выдумка со словом входит в жизнь, уже отрывается от твоего авторства, становится общим достоянием. «Книжкины именины» (о Неделе детской книги)…» Авторство писателя было не только в названии: Кассиль сам и создал уникальный книжный праздник. Перенесемся на четыре с лишним десятилетия назад, в военную Москву ранней весны 1943 года. …Утро 26 марта — это была пятница — выдалось на редкость холодное, хмурое. Из станции метро «Охотный ряд» и «Площадь Свердлова», из трамваев и троллейбусов выбегают ребята-школьники. Двери главного входа Дома союзов раскрыты, и ребят встречают устроители праздника — первых «Книжкиных именин». Двое военных — светловолосая женщина-майор с орденом Красной Звезды на кителе и высокий моряк в комсоставской форме с орденом «Знак Почета» — здороваются с каждым. Это Людмила Викторовна Дубровина, директор издательства «Детская литература», и Лев Кассиль. <…> От этих «Книжкиных именин» и пошли по всей стране ежегодные Недели детской книги».

Национальная электронная детская библиотека С. Михалков, Колонный зал Дома Союзов, 1944 год (фото из архивов РГДБ)

Только один раз, в победный 1945 год, праздник детской книги состоялся осенью, в предпраздничные октябрьские дни:

«Позади 1418 дней войны. Отгремел над миром победный салют. Идут наполненные самоотверженным трудом послевоенные будни. И вот впервые за этот тяжелейший и героический период в жизни страны юноши и девушки встретились со своими духовными наставниками, художниками слова. Ведущий — Лев Кассиль — называет присутствующих в Колонном зале писателей: Сергей Григорьев, Михаил Пришвин, Самуил Маршак, Алексей Сурков, Сергей Михалков, Агния Барто, Константин Паустовский, Аркадий Первенцев, Вера Инбер, Александр Кононов. Вениамин Каверин, Маргарита Алигер, Сергей Васильев».

Национальная электронная детская библиотека Л. Пантелеев, А. Кононов, И. Всеволжский, С. Михалков, Л. Кассиль и др. 1945 год, Неделя детской книги, Колонный зал Дома Союзов (фото из архивов РГДБ)

Целая страница в газете «Пионерская правда» (1945 год, № 43) посвящена детским книгам и связана с Неделей детской книги. Писатели рассказывают о своих текущих работах и планах на будущее, а читатели делятся мыслями о прочитанном.

Национальная электронная детская библиотека «Пионерская правда». 1945. № 43 (2868)

Праздник широко шагал по стране. Торжество в Колонном зале запускало череду встреч с писателями, выставок детских книг, обсуждений прочитанного, которые проходили во Дворцах пионеров, библиотеках, школах.

«В этом году Неделе исполнилось 25 лет. Она открылась 23 марта в Колонном зале Дома союзов. На утренниках, которые прошли здесь, школьники всех возрастов встретились с авторами своих любимых книг, с работниками издательства «Детская литература». Впервые для участников «Книжкиных именин» гостеприимно распахнул свои двери Дворец спорта. Здесь под председательством Сергея Михалкова прошли два больших утренника». — Журнал «Детская литература», 1969 год, № 7

Национальная электронная детская библиотека С. Михалков, А. Барто, Л. Кассиль. 1962 год, Неделя детской книги, Колонный зал

С какого-то момента неделя стала Всесоюзной, и каждый год праздник стал проводиться в одной из союзных республик, открытия проходили в столицах: 1972 — Минск, 1974 — Алма-Ата, 1975 — Тбилиси, 1977 — Вильнюс, 1978 — Кишинев, 1980 — Фрунзе, 1982 — Ереван, 1986 — Киев. Такой подход давал мощный импульс развитию национальной детской литературы, на праздник непременно приезжал писательский десант из Москвы.

Национальная электронная детская библиотека Неделя детской книги в Молдавии, 1978 год (фото из журнала «Детская литература», 1978 год, № 8, автор Н. Кочнев)

Впервые в 1977 г. проведена Всероссийская неделя детской книги. Ее открытие состоялось в Москве во Дворце пионеров и школьников на Ленинских горах. До 1990 года каждой весной писатели отправлялись в путешествия по стране, дарили ребятам радость общения с настоящими, живыми авторами любимых детских книг. Встречались с зарубежными авторами и художниками, которые тоже приглашали на праздник книги.

Национальная электронная детская библиотека С. Михалков общается с читателями, Неделя детской книги, 1945 год (фото из архивов РГДБ)

Вместе с развалом СССР перестали работать многие отлаженные системы, в том числе и Неделя детской книги. Планировавшаяся на 1990 год в Грузии Всесоюзная неделя не состоялась. Если смотреть шире, то и детская литература в целом переживала не лучшие времена.

«Бал советской детской литературы, который шел без перерыва шесть десятилетий и, казалось, будет всегда, кончился. Не гремит музыка, не сверкает фейерверк, не взрываются хлопушки, не летят конфетти… И всевластные старцы из Политбюро не морщат лбы над очередным постановлением о развитии литературы для детей и юношества. И авторитетнейшие мастера пера не произносят речей о судьбах детской книги с высоких кремлевских трибун. И Неделя детской книги в конце марта перестала быть главным общественно-политическим событием страны». — Игорь Мотяшов, «После бала», журнал «Детская литература», 1993 год, № 10−11

Но традиция не умерла, ее спасли библиотеки, школы, Дома культуры. Именно они были основными игроками, именно туда приходила основная масса ребят на встречи с писателями и книгами, ведь Колонный зал не может вместить всех желающих. Да, не так пафосно и помпезно, не так широко и громко, но каждый год в весенние каникулы отмечались, отмечаются и будут отмечаться «Книжкины именины».

В 2019 году Неделя детской книги в Российской государственной детской библиотеке проходит под девизом «Стихи на сцену!», центральной темой недели стал театр. Интересно, что это не первое обращение к театральной тематике: в 1974 году в СССР впервые была проведена Неделя «Театр и дети»:

«В 1974 году впервые была проведена Неделя «Театр и дети» — важное творческое мероприятие, способствующее, как и Неделя детской книги, Неделя детского кино, фестивали музыки, развитию в детях любви к искусству, развитию их эстетического уровня». — Журнал «Детская литература», 1976 год, № 1

Выросли новые читатели, выросли новые писатели и художники, вместо одного Детгиза теперь много разных хороших издательств. Поэтому — «Все в библиотеку!», отпразднуем очередные «Книжкины именины» вместе!

Национальная электронная детская библиотека Российская государственная детская библиотека (фото из архивов РГДБ)

Чтобы вы поняли, что Неделя детской книги — это не просто праздник, а серьезный труд, почитайте мнения известных писателей, в том числе Кассиля, о задачах и целях праздника книги в издании 1950 года: Неделя детской книги / Дом детской книги Детгиза. — Москва: Детгиз, 1950. — 158 с.