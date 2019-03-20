Киев, 20 марта, 2019, 13:58 — ИА Регнум. Правительство Украины сдалось и проиграло главе «Нафтогаза Украины» Андрею Коболеву, а сам премьер Владимир Гройсман оказался не способен отстоять государственную позицию, а снова прогнулся под «партнеров», заявил в комментарии прессе украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

(сс) Campbeca Андрей Коболев

ИА REGNUM напоминает — сегодня, 20 марта, стало известно, что кабмин продлит контракт с главой «Нафтогаза» Коболевым еще на год, хотя ранее Гройсман заявлял, что не будет этого делать, и даже объявлял конкурс на нового главу энергетической госкомпании.

С другой стороны, размышляет эксперт, продление контракта Коболева станет подарком следующему президенту и правительству, которые смогут после выборов красиво и с помпой уволить нынешнего главы «Нафтогаза», но при этом заслуженно и объективно повесить на него всех «собак» — от провала переговоров по транзитному контракту, фактического проигрыша в Стокгольме и убытков бюджета от завышенной цены на газ для населения. Сам же Коболев, подчеркивает Корольчук, будет и дальше наносить убытки Украине — на сумму 3,3 млрд долларов плюс «небольшая» добавка в виде 34 млн грн.

Далее специалист перечисляет главные проблемы, связанные с нынешним главой «Нафтогаза Украины»:

«1. Зарплата Коболева, которая даже в своей урезанной «скромной» форме (якобы без премий и различных выплат) позволит ему заработать за 1 год работы как минимум 34 млн грн.

2. Ежегодные убытки от «реверсной» покупки газа в объеме 10 млрд кубометров — 400 млн долл.

3. Поддержка плана по провалу добычи собственного газа. В 2019 году добыча тоже не возрастет и останется на уровне 15,6 млрд куб. м. По плану «Нафтогаза» Коболева «20/20» добыча газа в 2019 году должна составить 18,1 млрд куб. м. Соответственно недодобыча составит 2,5 млрд кубометров, таким образом, компания «Нафтогаз» недополучит как минимум 14 млрд грн (500 млн долл.).

4. Главный ущерб государства — от субсидии для населения и ТКЭ, который ежегодно составляет 65 млрд грн (2,4 млрд долл.). Эти расходы несет бюджет страны, а не «Нафтогаз», который заинтересован и лоббировал так называемую рыночную цену на газ».

Резюмируя, эксперт также отмечает, что главные потери Украины впереди — это снижение транзита газа и необходимость модернизации ГТС под новые параметры работы.

ИА REGNUM отмечает, что премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что контракт с Коболевым продлен при условии выполнения трех базовых позиций.

«Первое — сертифицированный оператор ГТС с 1 января 2020 года, второе — увеличение добычи газа для достижения энергонезависимости и третье — отсутствие у нового менеджмента заоблачных бонусов, вознаграждений, а заработная плата должна быть как минимум вдвое меньше, чем сегодня», — уточнил глава правительства.

По его словам, кабмин вводит ежемесячную и ежеквартальную отчетность о достижении этих целей — если же цели не будут достигнуты, подчеркнул Гройсман, то это будет поводом для расторжения контракта.