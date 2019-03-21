Оренбург, 21 марта, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал прошение об отставке. Досрочное сложение полномочий главы региона состоялось в то время, когда до губернаторских выборов осталось менее полугода, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

PIRO4D Шахматы

Информация о том, что Берг решил уйти, размещена на портале правительства Оренбургской области.

«С 2010 года я руководил регионом, который является для меня родным. Здесь живу и остаюсь жить я, мои дети и внуки. В первую очередь хочу поблагодарить вас, уважаемые земляки, за доверие, которое вы оказали мне на выборах губернатора пять лет назад, а также за колоссальную поддержку в любых начинаниях, направленных во благо людей», — говорится в его обращении к жителям Оренбуржья.

Стоит отметить, что досрочную отставку Бергу прочили ещё осенью 2018 года. Тогда по стране прокатилась волна «губернаторопада», а основным кандидатом называли депутата Госдумы Владимира Гутенёва.

В марте 2019 года издание «Ведомости» сообщило о том, что грозит новая серия отставок. 19 марта теперь уже экс-глава Челябинской области открыл список отставников.

Добавим, что процесс «губернаторопада» продлится до середины апреля и носит плановый характер. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время своего визита в Оренбург 19 марта.

В этот же день (19 марта) появились слухи, что Юрий Берг написал заявление об отставке и вылетел в Москву. Помощник главы региона опроверг эту информацию, а сам Берг находился в пределах областного центра и сопровождал высокопоставленную делегацию во главе с Валентиной Матвиенко.

Напомним, что Юрий Берг является губернатором Оренбуржья с 2010 года. В 2014 году он досрочно сложил полномочия, был назначен врио главы региона и принимал участие в губернаторских выборах в сентябре 2014 года. 15 мая 2010 года тогдашний президент России Дмитрий Медведев внёс на рассмотрение Законодательного собрания Оренбургской области кандидатуру Юрия Берга для наделения его полномочиями главы региона. 22 мая 2010 года Берг наделен такими полномочиями, а 15 июня 2010 года вступил в должность губернатора Оренбургской области. В мае 2014 года Берг досрочно ушёл в отставку и принял участие в качестве кандидата в губернаторских выборах в сентябре 2014 года. Юрий Берг оставил далеко позади всех оппонентов, набрав 80,28% голосов при явке в 44,15%.