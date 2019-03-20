Ярославль, 20 марта, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля разошлись во мнениях в оценке способностей кандидата на пост первого заместителя мэра города Аллы Кибец. Мнения на это счёт они высказали в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Алла Кибец

Напомним, что 20 марта во время общения с ярославскими журналистами мэр Ярославля Владимир Волков заявил, что Алла Кибец проходит сейчас все необходимые для назначения согласования, вопрос утверждения её в должности планируется рассмотреть 10 апреля на заседании муниципалитета.

Депутат Дмитрий Петровский выразил надежду, что за оставшееся до 10 апреля время у депутатов будет возможность познакомится с Кибец поближе, а Владимир Волков сможет аргументировать свой выбор.

«Я не знаю Аллу Кибец и не могу сейчас судить о её способностях. Надеюсь, что мы увидим её раньше, чем на заседании муниципалитета, и сможем объективно оценить этого кандидата. Нельзя превращать депутатов в марионеток, сводя их функции к механическому одобрению путём нажатия кнопок для голосования», — сказал Дмитрий Петровский.

Депутат Петровский, в частности, известен тем, что в своё время раскритиковал губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова за назначение Владимира Волкова без какого-либо обсуждения с депутатами муниципалитета.

Руководитель фракции КПРФ Евгения Овод скептически относится к кандидатуре Аллы Кибец:

«Мы не знакомы с Кибец лично. Однако, учитывая её послужной список и скандалы, связанные с её деятельностью в Переславле-Залесском, я не думаю, что это лучшая кандидатура. Мне вообще не понятно, у нас что, достойных этой должности ярославцев нет? Как будет работать человек, не знающий Ярославля? Мы надеемся, что Владимир Волков объяснит свой выбор, и только тогда фракция определится со своей позицией».

Однозначно позитивную оценку выбору Владимира Волкова даёт председатель муниципалитета Артур Ефремов.

«Любой мэр формирует свою команду, с которой ему предстоит решать вопросы развития города. Это естественный процесс. Я рад, что наконец-то в Ярославле появится первый заместитель у мэра. Этот человек должен пользоваться большим доверием у мэра, поскольку в отсутствие Владимира Волкова будет исполнять его обязанности. Выбирать такого человека — право мэра. Мы несколько раз встречались с Аллой Кибец. Я вижу в ней высококлассного специалиста. Для обсуждения деталей с депутатами муниципалитета у нас ещё есть время», — высказал своё мнение Артур Ефремов.

Алла Кибец длительное время сопровождает движение Владимра Волкова по карьерной лестнице, занимая посты его заместителей последовательно в администрациях подмосковного посёлка Красково, Переславля-Залесского и теперь Ярославля. В 2018 году Алла Кибец стала участником скандала на выборах депутатов городской думы. Одновременно с должностью заместителя главы она являлась председателем территориальной избирательной комиссии. Кандидат в депутаты переславской гордумы от «Справедливой России» Виталий Изместьев обвинил Кибец в подмене документов, поданных им для регистрации. В свою очередь, Алла Кибец обвиняла Изместьева в угрозах её жизни и здоровью.