Москва, 20 марта, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин предложил распространить ипотечные каникулы на действующие договоры — в качестве исключения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«Люди восприняли это (предложение об «ипотечных каникулах») так, что эти «каникулы» будут распространяться на все выданные, в том числе и ранее, ипотечные кредиты», — сказал Путин.

Глава государства выразил уверенность, что депутаты Госдумы поддержат его предложение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предложение продлить «ипотечные каникулы» на уже существующие договоры было включено в проект постановления Госдумы к первому чтению инициативы.

Парламентарии намеревались обсудить в первом чтении законопроект вчера, 19 марта, однако из-за консультаций рассмотрение было перенесено на 21 марта.