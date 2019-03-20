Москва, 20 марта, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Замглавы МЧС Алексей Серко винит Воронежскую область в неоказании помощи замерзающей девочке в Воронеже, передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта. Девочка дозвонилась по общему номеру «112», как могла объяснила ситуацию, однако врачи ее не смогли найти.

Voronezh-city.ru Диспетчер

Ситуация вызвала возмущение в Госдуме, вопрос о том, есть ли проблемы в системе 112, задал депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) замглавы МЧС Алексею Серко.

«Система 112 — это система, которая работает на уровне субъектовом. Сейчас она еще не набрала полную силу», — сказал замминистра.

Он заверил, что в МЧС разбирались в ситуации с девочкой.

«Реагирование было, то есть скорая помощь выехала, другое дело, что уже в субъекте взаимодействие, скажем так, исполнение задач было поставлено по принятию вызова и доклад о том, что не обнаружен был объект вызова — это недоработка региональная. То есть в МЧС, в сам МЧС, не поступал звонок, то есть, если бы нам сообщили в наше, так сказать, главное управление по Воронежской области о том, что пропал человек или человека не нашли, однозначно были бы приняты все меры, у нас для этого есть и силы, и средства, и возможности, но так как сигнал не поступал в МЧС, а поступал в скорую помощь (а для справки в системе 112 практически 60% звонков — это скорая помощь 03, 20% — это полиция 02 и только на оставшееся приходится в равных пропорциях вызов газовых служб и непосредственно реагирование на ЧС), поэтому тут вопрос в первую очередь к диспетчеру и реагированию субъектовому», — заявил Серко.

12 марта у 298-го км автодороги Курск — Саратов было обнаружено тело 15-летней девочки, погибшей в результате переохлаждения. Выяснилось, что еще вечером 10 марта она звонила на номер «112» оператору Единой дежурной диспетчерской службы и сообщила, что ей плохо. На место, установленное очень примерно — девочка не могла объяснить, где находится, — была направлена бригада скорой, которая, прибыв на место, не обнаружила девочку и уехала. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело о халатности.

Диспетчер Единой дежурной диспетчерской службы Грибановского района Воронежской области отправлен под домашний арест по делу о халатности, приведшей к смерти 15-летней девочки.

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