Москва, 20 марта, 2019, 13:30 — ИА Регнум. В ближайшее время реальные доходы граждан России будут расти, но только на бумаге, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 20 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова руководителя Росстата Павла Малкова, заявившего, что его ведомство переходит на новую методику расчёта доходов граждан России.

Иван Шилов ИА REGNUM Федеральная служба государственной статистики

«Нынешнюю реформу методологии расчёта показателей реальных доходов населения придумал не нынешний руководитель Росстата, — сказал Делягин. — Он находится в прямом подчинении у министра экономического развития, и министр экономического развития, судя по всему, взбешённый тем, что официальная статистика отражает реальность, а не официальный бред, приказал привести её в порядок. И мы сейчас увидим, что реальные доходы населения будут стремительно расти».

Кроме того, экономист отметил, что решение публиковать данные по показателям реальных доходов населения не каждый месяц, как это было всегда, а раз в квартал, с политической точки зрения очень правильное решение.

«Потому что, если раньше над Росстатом глумились каждый месяц, то теперь будут глумиться в три раза реже, — сказал Делягин. — И это очень-очень правильно и очень эффективно. У нас сейчас данные по инфляции публикуют раз в неделю. Через полгода-год её начнут публиковать раз в месяц, а еще через некоторое время — раз в квартал, чтобы не выглядеть идиотами. Начиная с ноябрьской реформы 2016 года, макропоказатели Росстата, на мой взгляд, отношения к реальности просто не имеют. Поэтому, будут ли эти данные выходить раз в неделю или раз в год, содержательного значения не имеет. Имеет значение только политическое — с какой частотой общество будет глумиться над государством».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Малкова, Росстат больше не будет публиковать ежемесячные данные о доходах граждан России, и подобная информация будет публиковаться только раз в квартал.

«Публикацию ежемесячных данных по денежным доходам предлагается приостановить», — сказал Малков.

Новая методика якобы должна позволить предоставлять более качественные и достоверные результаты.