Москва, 20 марта, 2019, 13:19 — ИА Регнум. Все необходимые документы по согласованию кандидатуры от Белоруссии на пост генерального секретаря ОДКБ направлены в страны-участницы организации, сообщил в интервью ТАСС и.о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

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«Все необходимые процедуры согласования кандидатуры, внесенной Белоруссией, и проекты документов, необходимых для принятия решений, еще в декабре 2018 года были направлены в страны ОДКБ», — сказал он.

Семериков отметил, что так как сроки согласования и подписания решений документами организации не регламентированы, то сказать, когда будет утверждено назначении нового генсекретаря, невозможно.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции 19 марта представил позицию по ситуации с назначением нового генсека ОДКБ.

«Без одобрения Армении новый генсек не может быть назначен, в противном случае это будет означать, что данная структура не существует», — сказал Пашинян, подчеркнув, вопрос назначения нового кандидата пока обсуждается, а окончательные сроки пока неясны.

По его словам, проблема заключается в том, что Армения представляет вполне конструктивную позицию, считая, что срок страны на данном посту еще не истек.

При этом он отметил, что партнеры по структуре не согласны, считая, что данное положение не урегулировано регламентом структуры и дает повод для разногласия.

«Мы предлагаем ввести изменения в регламент и предусмотреть случаи досрочной отставки генсека, поскольку они могут быть разными. Ничего апокалиптического не происходит, а отзывом своего кандидата мы просто доказали, что все равны перед законом», — сказал Пашинян.

Он отметил, что за все это время интересы Армении были полноценно защищены, а все обсуждения в рамках ОДКБ были продуктивны.

«Я очень позитивно оцениваю атмосферу в ОДКБ, а также в ЕАЭС. К сожалению, многое проходит за закрытыми дверями и не видно, в каком духе проходят обсуждения, а они достаточно глубокие и даже бурные. Это значительно повысило мое уважение и отношение к подобным структурам», — сказал Пашинян.

Должность генерального секретаря ОДКБ вакантна с 30 октября 2018 года, когда Армения отозвала своего представителя Юрия Хачатурова без предварительного согласования этих процедур с другими партнерами по Организации. На данный момент и.о. генсека ОДКБ остается россиянин Валерий Семериков. Хачатурову обвиняется в Армении по делу «1 марта», ему, как и экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, а также двум бывшим министрам обороны предъявлено обвинение в насильственном свержении конституционного строя.