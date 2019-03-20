США, 20 марта, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Редкое явление привлекло десятки тысяч посетителей в город Лейк Элсинор: в городе происходит так называемое «супер цветение» маков, сообщает 19 марта CBS.

Цитата со страницы CBS в Twitter «Супер-цветение»

Город оказался вынужден закрыть доступ к маковым полям, называя толпы визитеров «невыносимыми». Особо влажная зима, случившаяся в южной Калифорнии, создала условия для небывалого цветения маков, и окрестные поля буквально переполнены яркими цветами. Посетители в восторге — а местные жители нет, потому что визитеры бьются за парковочные места и топчут цветы.

Только в воскресенье, 17 марта, город с населением 60 тысяч человек принял около 100 тысяч посетителей, что вынудило местного мэра Стива Маноса объявить «маковый апокалипсис».

Дело зашло так далеко, говорит мэр, что город вынужден обращаться за помощью к штату. Кроме того, жителей беспокоит и сохранность природы. Доступ в город было решено ограничить.

«Мы прошли через пожары и наводнения, мы пройдем через цветы», — уверен мэр.