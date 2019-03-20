Симферополь, 20 марта, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Во время празднования пятой годовщины Русской весны в Симферополе 18 марта был задержан и арестован на двое суток первый президент Крыма Юрий Мешков, который пытался попасть на встречу с Владимиром Путиным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 марта сообщил крымский политик Вадим Мордашов. По его словам, Мешков хотел рассказать Путину о роли местной элиты в Крымской весне.

QHA media Юрий Мешков

«Они сделали всё, чтобы не допустить первого крымского президента Юрия Мешкова к общению с Владимиром Путиным. За ним тут буквально охотились, перед этим угрожали. Одного из самых ярких борцов за российский Крым арестовали под надуманным предлогом. Даже трудно придумать, что надо было сделать ещё, чтобы так дискредитировать саму идею возвращения полуострова в родную гавань», — отметил Мордашов.

Помимо этого, по словам крымского общественника Константина Ерманова, в тот же день в Симферополе также задержали двух оппозиционных блогеров Илью Большедворова и Олега Кочерова.

«Заставили их пройти унизительную процедуру на алкоголь и наркотики… Со сцены рядом с Путиным крымчан поздравляли люди, поддержавшие пять лет назад майдан и вставшие на сторону России только после того, как в Крым зашли «вежливые люди». Всё как обычно. Наградили непричастных и наказали невиновных», — написал на своей странице в Facebook Ерманов.

В МВД Крыма отказались комментировать ситуацию и пояснить причины задержания Мешкова.

«Мы не комментируем, все вопросы в суд», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе крымского МВД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двух крымских соратников Юрия Мешкова Валерия Подьячего и его соратника Семёна Клюева условно осудили в 2011 году за «нарушение территориальной целостности Украины». После 2014 года педагог с 20-летним стажем Подьячий не может из-за статьи трудоустроиться. Чтобы восстановить справедливость он подал иск в Киевский районный суд Симферополя, который 2 августа 2017 года признал, что он совершил преступление против национальной безопасности Украины. В декабре 2017 года Верховный суд Крыма отменил приговор украинского суда, однако отказал им в праве на реабилитацию. 13 февраля 2018 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РК также отказала в удовлетворении апелляционной жалобы.

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