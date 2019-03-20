Киев, 20 марта, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Любая дестабилизация в ходе президентских выборов может привести к третьему кровавому Майдану, который в свою очередь означает гарантированное внешнее вторжение на Украину, заявляет кандидат в президенты Украины Игорь Смешко.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

Свое заявление Смешко — первый военный атташе независимой Украины в США, экс-начальник Главного управления военной разведки минобороны и бывший председатель Службы безопасности — сделал 19 марта в эфире телеканала NewsОnе.

«Мы стоим перед большой опасностью. Опасность — это не только внешний враг, который стоит на границе. Самая главная проблема находится внутри страны: тотальная коррупция и потеря доверия народа к действующей власти, к политической элите. Доверие находится на таком низком уровне, что любая дестабилизация в стране может привести к третьему кровавому Майдану», — констатировал политик.

Смешко заявил, что Украина исчерпала лимит «Майданов».

По его словам, ситуацию усугубляет то, что украинские силовики «растянуты» по политическим квотам, и более того — между ними, по сути, началась война.

«Действующая власть виновата во всем на 99%. Эта власть не борется с коррупцией, а лишь распространяет ее. Эта власть даже не хочет действовать в критический момент и не хочет доказать, что у страны есть правоохранительная система», — подчеркнул кандидат в президенты Украины.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в ходе визита в Ивано-Франковск президент Украины Петр Порошенко заявил о якобы «поступившей из Кремля команде» задействовать силовые провокации в ходе выборов 31 марта.

«Избирательную кампанию явно хотят перевести в формат уличных столкновений. Очень нужна Кремлю украинская кровь. Это уже сценарий не победы на выборах, а попытка сорвать выборы. И это точно не украинский сценарий… Наш украинский сценарий — провести прозрачный и справедливый избирательный процесс, обеспечить честный и прозрачный подсчет голосов. И только так — через честные выборы и защиту волеизъявления граждан — мы сможем продолжить курс, которым мы идем пять лет», — подчеркнул он.