Москва, 20 марта, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Здания в историческом центре Москвы, которые освободятся после переезда федеральных министерств и ведомств в деловой центр «Москва-Сити», не будут переданы государственным органам и организациям. Это в правительстве РФ считают нецелесообразным. Об этом говорится в решениях правительства России, принятых по итогам совещания об оптимизации расходов, связанных с государственным управлением.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва-сити

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Медведев проведет совещание о переводе ряда ведомств в «Москва-Сити»

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства РФ, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития России и Минфину России совместно с АО «ДОМ.РФ» «дополнительно проработать финансовую модель создания правительственного комплекса». Предложения по вовлечению в коммерческий оборот высвобождаемого имущества для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса должны быть представлены до 15 апреля 2019 года.

Кроме того, Минэкономразвития, Росимущество и Минфин должны до 30 апреля провести анализ объектов недвижимости, занимаемых органами исполнительной власти, и имущественных комплексов, которые могут быть использованы для их размещения.

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"Признать целесообразным создание комплексной программы, предусматривающей формирование в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» имущественного кластера для перемещения и совместного размещения федеральных органов исполнительной власти …» — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, поручение проработать предстоящий переезд четырёх федеральных министерств и ряда ведомств в деловой центр «Москва-Сити» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил в 2017 году.

Всего в новое здание многофункционального комплекса переведут около 5 тыс. человек. Переезд ряда федеральных органов исполнительной власти в «Москва-Сити» призван повысить эффективность работы ведомств и сократить бюджетные расходы.