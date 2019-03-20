Москва, 20 марта, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Росстат начнет применять новую методику оценки реальных располагаемых денежных доходов населения. Изменения в методику вносить нужно по нескольким причинам, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Во-первых, потому что до сих пор Росстат приводил две оценки ежемесячных реальных доходов граждан — с учетом и без учета единовременных денежных выплат, причем разница между этими цифрами была достаточно большой и отражала прямо противоположную динамику доходов, что вводило в заблуждение аналитиков и других потребителей нашей статистики.

Во-вторых, ни для кого не секрет, что примерно треть россиян получают зарплаты в конвертах, при этом еще не все граждане раскрывают информацию о своих дополнительных доходах, например, от собственности, торговли на бирже и т. д., в связи с чем показатели реальных доходов населения у Росстата до сих пор получались довольно заниженными», — пояснила эксперт.

В-третьих, продолжила она, до сих пор в структуру доходов граждан не включались доходы граждан России, полученные за рубежом. Согласно старым данным Росстата, получается, что с 2008 по 2018 год реальные доходы граждан выросли всего на 7,6% (с учетом резкого роста этого показателя в 2008—2013 годах, несмотря на мировой экономический кризис 2008—2009 годов и падение реальных доходов с 2014 по 2017 год почти на 13%).

«То есть, исходя из этих данных, получается, что в среднем за год доходы населения России увеличивались менее чем на 1%, и это при том, что годовые темпы инфляции в РФ с 2016 года существенно снижались. Так что необходимость в изменении методики расчета реальных доходов населения давно назрела.

Хотелось бы также на сайте Росстата увидеть более подробно, какие виды доходов населения входят в показатель реальных располагаемых денежных доходов, так как не все знают, что этот показатель включает не только зарплату», — отметила Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная служба государственной статистики (Росстат) переходит на новую методику расчета доходов граждан России.

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