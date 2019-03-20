Элиста, 20 марта, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Теперь уже бывший глава Калмыкии Алексей Орлов выступил с обращением к жителям республики. Его выступление опубликовано 20 марта, в день отставки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Уважаемые граждане Калмыкии! Дорогие соотечественники! В этом году у нас в республике главное политическое событие — это выборы главы региона. Я нахожусь на своем посту более восьми лет. Сегодня в стране идет масштабное обновление управленческих кадров как на федеральном, региональном, муниципальном уровнях. Убежден, что этот курс, взятый главой нашего государства, абсолютно правильный и справедливый. Только он приведет к эффективному прорыву нашей страны, наших регионов».

«В связи с этим сегодня утром, 20 марта 2019 года, я принял решение не принимать участия в выборах главы региона в текущем году. Я ухожу со спокойной душой. Были сделаны ошибки. Были упущены возможности. Но главное очевидно и для меня, и для жителей республики — Калмыкия находится в поступательном движении. Многое сделано. Недострои, которые десятилетиями пылились на глазах у жителей республики, сданы в эксплуатацию. Республиканский детский медицинский центр, перинатальный центр, региональный центр спортивной подготовки сборных команд «Ойрат-Арена», этнокультурная гимназия, десятки километров не только в нашей столице, но и в районах республики, новые детские сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты. Более чем на 80% обновленный автопарк автомобилей скорой помощи и многое, многое другое.

Но предстоит сделать еще больше. Я убежден, что та кандидатура, которую предложит Владимир Владимирович Путин, будет вами поддержана. Я уверен, что та поддержка, которую вы оказали нашему Президенту ровно год тому назад практически единодушно, и сегодня будет востребована вами. Еще раз повторяю — я ухожу со спокойной душой и спокойным сердцем. Я говорю вам до свидания».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 20 марта стало известно об отставке с поста главы Республики Калмыкия Алексея Орлова, который занимал этот пост два срока — с 2010 года. Полномочия его в этой должности истекали осенью 2019 года. Указом президента Владимира Путина на пост врио главы республики назначен известный кикбоксёр Бату Хасиков.