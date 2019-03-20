Якутск, 20 марта, 2019, 12:53 — ИА Регнум. В России актуален не столько вопрос перехода на зимнее или летнее время, сколько необходимость сделать в стране больше часовых поясов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Андрей Данилов, комментируя внесение в Госдуму РФ законопроекта о возвращении сезонного перевода часов на «зимнее» и «летнее» время.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Время

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«Эта проблема для России актуальна, так как один регион только просыпается, второй уже ложится спать. И поэтому этот законопроект может быть в какой-то мере адекватен, но опять же куча «но», — отметил эксперт. — Действительно, можно думать о необходимости экономить электричество, лучше используя светлое время суток и думать о здоровье людей, но, к примеру, на севере солнце не заходит много часов, белые ночи за полярным кругом — как им тогда быть, в каком времени работать?»

По мнению Андрея Данилова, в этом вопросе в принципе важна схема часовых поясов, их может быть гораздо больше, но их количество уменьшают под предлогом увеличения эффективности их взаимодействия с Москвой. Эксперт подчёркивает, что если у этого законопроекта действительно есть цель ориентироваться на солнце, а не просто переводить часы взад-вперёд, то именно с увеличения количества часовых поясов и стоит начать.

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«Когда я ездил в Томпонский район, там люди говорили: нам нужен другой часовой пояс, нас приписали к одному, чтобы сравнять с Якутском, а мы больше относимся к другому. Тут дело весьма тонкое. Опять же, нужен ли именно перевод часов? Столько этот вопрос обсуждался — коровы к этому привыкают плохо, курицы не несутся, молоко не доится. Братья наши меньшие перестраиваются гораздо хуже, чем мы, и то, что для одних регионов нормально, для других — не очень. Может оставим время в покое, давайте лучше с пенсиями разберёмся нормально и вернём тот пенсионный возраст, который был. А с тем, во сколько вставать, жители России разберутся сами», — отметил Андрей Данилов.

Политолог напомнил, что когда премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предлагал отменить перевод часов, он как раз говорил о том, что животным это тяжело.

«Почему «единоросс» теперь вносит инициативу, противоречащую мнению Дмитрия Анатольевича? Либо он одумался, либо тут что-то не то с партийной дисциплиной. Может, они бы для начала обсудили эту инициативу на политсовете…» — сказал также Андрей Данилов.

Он также усомнился в том, что возвращение перевода времени может положительно повлиять на экономику.

«Где данные, которыми апеллирует автор законопроекта? Естественно, что он хочет этим законом сделать так, чтобы жителям России хорошо было в кои-то веке. Но действительно ли будет хорошо? Где исследования? Давайте пока для начала в одном регионе перевод часов введём, посмотрим на результаты — в регионе, где как раз есть резкий перепад во времени на один-два часа. Пусть врачи этим вопросом займутся, экономисты посмотрят, психологи. Если они этот закон примут, действительно ли будет настолько хорошо, насколько от него ожидают? Нельзя же просто так брать и принимать законы, нужно же сначала обдумать. Лучше пусть депутаты займутся вопросом отзыва депутатов. Потому что отзыв депутатов как никогда актуален на данный момент. Потому что многие люди хотят отозвать своих народных избранников, которые принимают антинародные законы», — отметил Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат от «Единой России» Андрей Барышев внёс в Госдуму РФ законопроект, возвращающий сезонный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время. Это предложение поступило «в целях введения в Российской Федерации более благоприятной системы исчисления времени, обеспечивающей эффективное и естественное использование человеком светлого времени суток», отмечает его автор.