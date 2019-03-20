Санкт-Петербург, 20 марта, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Здание станции водных видов спорта с монументальным флагштоком высотой 105 метров построят на Крестовском острове Санкт-Петербурга, вблизи стадиона «Газпром Арена». Об этом сообщили 20 марта в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Газпром Арена»

Акционерному обществу «Зенит-Арена», которое управляет футбольным стадионом, выделен земельный участок площадью свыше 24 тыс. кв. метров на Южной дороге Крестовского острова. Станция водных видов спорта займет площадь в 1 335 кв. метров.

Она будет предназначена для занятий виндсерфингом и кайтсерфингом, для зрителей возведут трибуны и оборудуют парковочные места.

«Объем инвестиций — 500 млн рублей. Срок строительства объекта и действия договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях — 36 месяцев», — уточнили в городском правительстве.

Как ожидается, одновременно с новым объектом будут созданы условия для пеших прогулок в зоне намыва на Крестовском острове, благоустроена территория, появятся парковые скамьи, фонтаны, светильники, урны, детские игровые комплексы, беседки.

Как сообщало ИА REGNUM, станцию Петербургского метрополитена «Новокрестовская», которая находится вблизи стадиона «Газпром Арена», могут переименовать в честь футбольного клуба «Зенит».