Екатеринбург, 20 марта, 2019, 12:56 — ИА Регнум. В интернет-голосованиях на официальном портале мэрии Екатеринбурга обнаружена лазейка, которая превращает весь процесс в фарс. Со случайной ошибкой или намеренным нарушением столкнулся корреспондент ИА REGNUM.

Сайт администрации Екатеринбурга В каждом из опросов можно проголосовать ещё раз

Как минимум в двух опросах — по композиции второй части барельефа на Плотинке и по размещению памятника Чкалову — пользователь может проголосовать неограниченное количество раз.

Каждый голос от одного и того же пользователя учитывается системой, и это может оценить каждый. Так, в голосовании по памятнику Чкалову мэрия дала возможность увидеть результаты.

Сайт администрации Екатеринбурга Всего за 30 секунд памятник Чкалову стал популярнее на 7 голосов

С таким «ноу-хау» голосование может считаться фиктивным — всего лишь один человек может проголосовать бесконечное количество раз и определит ход голосования. Достаточно лишь нажать кнопку «Отправить ещё один ответ».

Опросы работают на бесплатной платформе «Google Формы».

Сайт администрации Екатеринбурга Голосование по памятнику Чкалову

Напомним, в феврале 2019 года общественники Екатеринбурга подвергли сомнению «дистанционные» общественные обсуждения по храму Святой Екатерины. В качестве аргумента они указывали на чрезмерно большое количество сторонников храма — более 3 тысяч человек против 93 противников.