Киев, 20 марта, 2019, 12:53 — ИА Регнум. На Украине эксперты и политики обсуждают решение главы Казахстана Нурсултана Назарбаева добровольно покинуть пост президента страны, проводя при этом параллели с собственной предвыборной политической ситуацией, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

В частности, эксперт-международник, экс-сотрудник МИД Олег Волошин утверждает, что среди всех кандидатов в президенты Украины нет ни одного, кто бы отдаленно мог соперничать с Назарбаевым в вопросах политической мудрости и государственнической ответственности.

«Он взял в руководство страну, где этнические казахи составляли лишь 49% населения, а уход исторически заселенных русскими областей считали неизбежным. В итоге Назарбаев не допустил ни потери территорий, ни отторжения русскоязычных. При этом тихой сапой он строил казахскую нацию, которая сегодня не рвётся назад в СССР. И, что особо важно, он показал, что национальную идентичность далеко не обязательно строить на противопоставлении России и всему русскому… В Казахстане сталкиваются интересы не только США и России, но ещё и Китая. При этом Астана умудрилась выстроить выгодное партнёрство со всеми тремя. Наконец, Казахстану не грозит радикальный исламизм, который стал проблемой у соседей к югу», — анализирует ситуацию украинский эксперт.

А вот политический аналитик, бывший народный депутат Тарас Чорновил в комментарии «Главреду» заявил, что Назарбаев единственный может сдерживать существующие в Казахстане серьезные центробежные силы — клановые, которые в случае его смерти могли попытаться разорвать страну.

«…Есть еще и колоссальный российский фактор: и внешний, и внутренний. Назарбаеву удавалось жестко подавлять российскую фронду в стране. Там не панькаются с россиянами так, как у нас, в Украине. Российский язык там ограничен», — отметил эксперт.

Украинские издание «Лига» приводит мнение бывшего сотрудника одной из западных экспертных организаций, работающих в Центральной Азии, который «из соображений безопасности решил не называть своего имени».

«Назарбаев будет держать руку на пульсе посредством своих полномочий в Совете безопасности и как лидер нации. К этому шло, и каждый раз, когда объявляли об очередном обращении к народу — все этого и ждали… Система настолько не может самостоятельно функционировать без вмешательства Назарбаева, что мы еще долго будем ощущать присутствие первого президента во многих сферах. Но это знак того, что, возможно, элиты пришли к какому-то консенсусу», — рассказал украинским читателям анонимный эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, президент Украины Петр Порошенко провел последний телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым в декабре 2018 года.

Администрация Порошенко тогда сообщала, что стороны договорились о проведении очередного заседания совместной межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству в 2019 году, а отдельно внимание было уделено состоянию и перспективам развития торгово-экономического двустороннего сотрудничества.