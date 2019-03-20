Калуга, 20 марта, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Итоговый экзамен по специальности «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» состоялся в филиале профессионального образовательного учреждения №57, действующем в исправительной колонии №4 УФСИН России по Калужской области. Как сообщил 20 марта корреспонденту ИА REGNUM врио начальника колонии Александр Кольб, в 2018—2019 учебном году начальное профессиональное образование по специальности «Электромонтажник» получали 25 человек из числа отбывающих наказание в колонии.

Фото пресс-службы УФСИН России по Калужской области Итоговый экзамен в группе электриков.

Эта профессия находится в списке наиболее востребованных на региональном рынке труда. Отныне новоявленные специалисты смогут работать не только в период отбывания наказания, но и трудоустроиться после освобождения из исправительного учреждения.

«Обучение осужденных — это не только получение профессионального образования по различным специальностям, но и дополнительная гарантия трудоустройства людей после освобождения из исправительного учреждения. Осужденные всегда с интересом относятся к учебе и желают приобрести дополнительное профессиональное образование, понимая, что это важный аспект в их перевоспитании и адаптации к жизни за пределами колонии», — сказал Александр Кольб.