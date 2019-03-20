Салават, Башкирия, 20 марта, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Жительница башкирского города Салават Алёна Шишпанова обратилась в Минздрав РФ и к главе Башкирии Радию Хабирову с открытым письмом, в котором рассказала, что её мать, шесть лет живущая с диагнозом «гастроинтестинальная стромальная опухоль», не может получить препарат «Иматиниб», назначенный ей. По словам автора обращения, после поста в соцсетях ей «написали очень много людей, которые уже потеряли надежду дождаться жизненно необходимых лекарств», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

В своём обращении, к которому приложено заключение врачебной комиссии, девушка сообщила, что её матери — Л. Г. Николаевой 17.05.1964 года рождения — шесть лет назад поставили диагноз GIST (гастроинтестинальная стромальная опухоль) тонкой кишки, в связи с тем, что у больной поражена печень, и ей назначили препарат Иматиниб. В заключении комиссии от 30 августа 2018 года указано, что препарат назначен в рамках льготного обеспечения отдельных категорий граждан, и пациентке полагается 12 упаковок. По словам автора обращения, препарат помогает её матери жить уже шесть лет с таким диагнозом.

«Проблема в том, что за все эти годы мы этот препарат путём не получаем! Спасались только тем, что у кого-то с таким диагнозом он оставался и нам его отдавали. Мы ежегодно проходим все процедуры, ездим в Уфу, там нам его назначают, и на этом всё. Обращение к местным заведующим результата не дает, обращение в минздрав РБ тоже. Я создала пост в группе ВК по поиску тех, кто не может добиться положенного лекарства, и мне написали очень много людей, которые уже потеряли надежду дождаться жизненно необходимых лекарств», — пишет Алёна в своём открытом обращении.

Сегодня, 20 марта 2019 года, глава Башкирии Радий Хабиров в Уфе посетил стройку нового корпуса регионального онкодиспансера, сдать который должны в 2020 году. Хабиров после выездной проверки написал на своей странице в соцсетях, что диспансер часто бывает «точкой последней надежды для людей с онкологическими заболеваниями» и строительство его важно и будет выполнено в срок.

«Однако я все-таки хочу докопаться до истины, насколько эффективно в принципе организована в республике помощь онкобольным, насколько справедливо распределяются ресурсы в этом вопросе жизни и смерти для очень многих жителей республики…» — написал он.

Напомним, в 2018 году в Башкирии на 100 тыс. жителей зарегистрировано свыше 322 случаев онкологических заболеваний. По итогам 2017 года относительно предыдущего года заболеваемость злокачественными новообразованиями выросла на 2,9%, а за период с 2013 по 2017 год рост был на 16,1%, составив 334,2 на 100 тыс. жителей.