Элиста, 20 марта, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Бату Хасиков назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия. Об этом сообщается на сайте президента РФ 20 марта.

Kremlin.ru Владимир Путин и Бату Хасиков

«Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий главы Республики Калмыкия», — говорится в сообщении.

Также на сайте Кремля сообщается, что президент Владимир Путин уже провел встречу с Хасиковым.

На выборах 2018 года Хасиков являлся доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина и участвовал в проекте Putin Team. Работая в Федеральном агентстве по делам молодёжи, участвовал в проведении крупных образовательных форумов «Территория смыслов» и «Таврида». Курировал проект «Диалог на равных», в рамках которого молодые люди общаются с известными людьми, которые рассказывают им свои истории успеха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта Алексей Орлов написал заявление о сложении полномочий главы Республики Калмыкия. Этот пост он занимал более восьми лет — с 2010 года, став вторым главой региона после Кирсана Илюмжинова.