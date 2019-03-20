Иркутск, 20 марта, 2019, 12:33 — ИА Регнум. В связи со скандальным строительством очередного завода по откачке воды из Байкала, иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев проанализировал новостные информационные потоки и пришёл к выводу, что готовящийся митинг в защиту Священного моря пытаются скомпрометировать те, кто намеревается «по-тихому» принять поправки, ослабляющие охрану Байкала. Свои подозрения он высказал в группе «Борьба за Байкал — наш экологический «Сталинград»», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова Байкал

«24 марта в Иркутске должен пройти митинг в защиту Байкала. Его организует «Экозащита 365», недавно возникшее НКО, заявившее о себе в протесте против строительства в Култуке завода по разливу байкальской воды. В социальных сетях сейчас появилось множество постов против предстоящего митинга. Они исходят и от людей, известных как защитники Байкала. Почему? Основные доводы: не хотим участвовать в антикитайской ксенофобии, этот протест отвлекает нас от серьезных проблем, угрожающих Священному морю. Но митинг совершенно не связан с проблемой китайской экспансии, не должно на нем быть ничего ксенофобского. Зато должны быть озвучены самые острые проблемы Байкала, они войдут и в резолюцию», — приводит довод учёный.

Виталий Рябцев «Сельскохозяйственные» земли Байкала, исключенные из Прибайкальского национального парка

Также он сделал вывод, что фактически все СМИ, освещающие данный байкальский вопрос, выступают против проведения митинга:

«Вам не кажется странным, что фактически все (известное мне исключение — ИА REGNUM ) в большей или меньшей мере — против протеста? Даже те, которые сообщают о результатах проверки прокуратуры, о судебном решении (то есть про то, что подтверждает доводы протеста), в конце непременно приводят доводы в пользу завода и ссылки об этом. Есть уже куча публикаций, «разоблачающих» проект и его доводы <…>.

Это не может быть случайностью. Видны серьезные и целенаправленные усилия по борьбе с протестом. Упорно твердят, что за протестующими стоят конкуренты китайской фирмы (Дерипаска, фирма «Кока-кола» и т. п.). Какое-то несоответствие. У китайской фирмы не может быть таких мощных рычагов воздействия на СМИ и понуждения «лить воду на заводскую мельницу». У Дерипаски есть деньги, чтобы перекупить продажных журналистов. Но их не только не призвали на борьбу с китайской фирмой, но даже «не заткнули». История действительно очень подозрительная.

Моя версия такова. Столь мощный протест смутил и вызвал тревогу у тех сил, кто извлекают прибыль из Байкала, кто запланировал в 2019 году разрушение его последней линии защиты — границ и режима Центральной экологической зоны. Сам завод — частный, но очень яркий случай нарушения режима этой зоны. Общество всколыхнулось. «По-тихому» принять поправки, ослабляющие охрану Байкала, становится затруднительно — к Байкалу привлечено излишнее внимание. Значит — надо остановить протест. Снизить его волну. А для этого — скомпрометировать его всеми возможными методами», — привёл довод иркутский учёный Виталий Рябцев.

Виталий Рябцев Коричневым цветом обозначена граница 2015 года, лиловым – «скорректированная». Источник – презентация «К вопросу о границах водоохранной зоны озера Байкал» (Институт географии СО РАН)

Напомним, завод по производству бутилированной воды в прибайкальском посёлке Култук ударными темпами с начала 2019 года стала возводить компания с 99-процентным китайским участием («АкваСиб»). Основные претензии учёных-экологов и общественников сводятся к тому, что пострадали уникальные Таловские болота — место зимовки и гнездования редких птиц. О том, что данное строительство ведётся с нарушением законодательства, подтвердили и в Байкальской природоохранной прокуратуре: это надзорное ведомство через суд сумело добиться приостановки возведения завода.

Между тем петиция противников появления на Байкале промышленных предприятий собрала уже свыше 100 тысяч подписей. На 24 марта назначен митинг в поддержку Байкала.

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Стоит также напомнить, что 2018 год стал рекордным по количеству и силе ударов, нанесенных Байкалу. В то время, когда вся страна скорбела по жертвам пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», распоряжением правительства от 26 марта 2018 года площадь водоохранной зоны была сокращена в 10 раз — с 57,2 тысячи квадратных километров, до примерно 5,9 тысячи. Якобы при этом использовался «научный подход».

Но, вопреки обещаниям, жизнь местного населения данное решение не облегчило, зато открыло широкие перспективы для добытчиков полезных ископаемых. В своей статье «Над Байкалом сгущается тьма» Виталий Рябцев напомнил, что в 2018 году появились и другие законодательные «новации», облегчающие «хозяйственное освоение» берегов Колодца планеты. Точнее, они облегчат после того, как будет «изменена» Центральная экологическая зона.

Борьбу за сохранение действующих границ Центральной экологической зоны Байкальской природной территории Виталий Рябцев считает «последним смертным боем» за Священное море.

«Очень хочется назвать это сражение «экологическим Сталинградом», но… В Великую Отечественную Красная армия постепенно наращивала свою мощь. Общественные силы, оберегавшие Байкал, лишь слабеют. В конце 1980-х иркутянам удалось сорвать проект по переброске стоков БЦБК через хребет Хамар-Дабан в реку Иркут, в начале 2000-х — не пустить нефтяную трубу на берег Байкала. Это были самые массовые протестные экологические акции (и в СССР, и в РФ). С тех пор многое изменилось. Деэкологизация всей государственной и общественной жизни дала свои плоды», — отмечает Виталий Рябцев.