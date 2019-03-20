Киев, 20 марта, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Сегодня, 20 марта, комитет Верховной рады Украины по вопросам экономической политики планирует рассмотреть и окончательно утвердить для вынесения на голосование в сессионный зал новый законопроект «О концессии», передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Напомним, что в первую очередь речь идет о концессии украинских портов — постмайданная власть в Киеве усиленно готовила законодательную базу для этого несколько последних лет, и сейчас процесс выходит на финишную прямую. 2 марта на заседании Совета регионального развития Одесской области президент Порошенко пообещал, что внесет в парламент как первоочередной законопроект «О концессии», поскольку ощущает «острую потребность бизнеса в урегулировании концессионной деятельности». На встрече с Порошенко представители портового бизнеса заявили, что законопроект «О концессии» упростит и сделает более прозрачным государственно-частное партнерство и будет способствовать притоку инвестиций в экономику Украины.

Вместе с тем свое недовольство этими намерениями публично выразили накануне профсоюзные организации государственных портов Украины.

В частности, профсоюзный лидер порта «Черноморск» (Одесская область Украины) Сергей Брызгалов назвал законопроект «бандитизмом», который не предусматривает никаких социальных льгот и социальных гарантий для людей, работающих на предприятиях, передаваемых в концессию.

«В концессию отдают предприятия, которые при любых условиях будут иметь грузооборот и будут работать. «Ольвия» — порт, который перегружает грузы военного назначения. Другого такого в стране нет, и его сдают. У нас в порту «Черноморск» единственный в Украине паромный комплекс. Его сдают в концессию. Что же вы делаете? Это же стратегический объект — он с прибылью работает… Дальше — Херсонский порт. И его в концессию… Это не концессия, а разворовывание госимущества в особо крупных размерах», — отметил Брызгалов.

ИА REGNUM напоминает, что министерство инфраструктуры Украины ожидает проведения тендерных процедур по передаче в концессию стивидорной компании «Ольвия» и Херсонского морского торгового порта уже весной этого года. Следующими ведомство готовит к концессии порт «Южный» и Черноморскую паромную переправу.

«У нас много заявок от международных крупных компаний. Ожидаем конкурсы уже весной… Мы еще раз призываем парламент проголосовать законопроект «О концессии» в финальном чтении», — заявлял прессе министр инфраструктуры Владимир Омелян.

5 марта министр уточнил, что конкурсы по передаче в концессию портов «Ольвия» и «Херсон» состоятся в апреле — мае этого года, отметив, что уже более 20 компаний выразили свою заинтересованность в дальнейшей реализации пилотных концессионных проектов на Украине.

Согласно официальной информации, по итогам двух месяцев 2019 года украинские порты обработали более 23 млн тонн грузов, что более чем на 2,5 млн тонн (или на 12,5%) превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Абсолютным лидером по объему перевалки грузов за указанный период стал порт «Южный» — 7,36 млн тонн.