Калуга, 20 марта, 2019, 11:59 — ИА Регнум. В Калужской области до 2024 года потребуется 65,5 тысяч рабочих и специалистов, из них на вновь создаваемые рабочие места — более 14,5 тысячи человек. Об этом в рамках ежегодной профориентационной акции «Выпускник» шёл разговор на региональном родительском собрании по теме «Профессиональные намерения школьников и открывающиеся возможности для выпускников», сообщает 20 марта корреспондент ИА REGNUM.

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Участники встречи говорили о том, что с целью привлечения интереса школьников к востребованным в регионе профессиям активно ведется профориентационная работа. В 2018 году более 1,5 тыс. школьников посетили порядка 60 предприятий области. Совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Московской школой управления «Сколково» был разработан региональный Атлас новых профессий. Это альманах перспективных отраслей и профессий в калужском регионе на ближайшие 15−20 лет, который призван помочь молодежи сделать правильный выбор будущей профессии, которая обеспечит конкурентоспособность на рынке труда.

С целью выявления профессиональных предпочтений выпускников ежегодно проводится анкетирование учащихся выпускных классов школ по вопросам профессионального самоопределения. Так, на момент анкетирования смогли определиться с выбором будущей профессии 57% опрошенных девятиклассников и 75% одиннадцатиклассников. Связать свою карьеру с Калужской областью планирует каждый второй школьник, принявший участие в анкетировании.

Многие выпускники школ, лицеев и колледжей делают выбор в пользу целевого обучения. Это возможность бесплатно обучаться по направлению от предприятия или организации с последующим гарантированным трудоустройством. Кроме этого, в период обучения работодатель оказывает студенту-целевику меры социальной поддержки и предоставляет базу для прохождения практики. В настоящее время по целевым направлениям обучаются около двух тысяч студентов из Калужской области.

В областном родительском собрании приняли участие руководители профильных министерств, органов образования, социальной сферы, педагоги, учащиеся и их родители, а также в режиме видеоконференцсвязи — представители муниципалитетов Калужского региона.