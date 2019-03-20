Якутск, 20 марта, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Депутаты Якутии объяснили, почему жители региона настроены против мигрантов. Истинной причиной столь сильного возмущения жителей республики тем, что гражданин Киргизии изнасиловал якутянку, народные избранники назвали бедность и безработицу. По мнению депутатов, преступление фактически стало детонатором, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

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«Произошедшее считаю неверным оценивать только как проблему миграционной политики или как бытовой национализм, — заявила на заседании Госсобрания республики депутат Сулустана Мыраан. — Мы должны понимать, что это не противостояние киргизам, а социальный всплеск. Накопившиеся социальные проблемы выплыли наружу, а изнасилование девушки стало тому детонатором. Политика поддержки приезжающих народов намозолила глаза местному народу, жизнь которого с каждым годом становится всё тяжелее. Нельзя оспорить тот факт, что прибыльные рабочие места отняли у местного населения. Людям врут в глаза, что приезжие работают в тяжёлых условиях на мизерную зарплату. Пришло время открыто признать тот факт, что приезжие занимают хлебные ниши и места, где могло бы работать местное население. Мы должны понимать, что это враньё злит народ и угнетает обстановку».

По мнению Сулустаны Мыраан, самую прибыльную нишу — строительства — тоже захватили приезжие, и произошло это по вине власти, которая распоряжается тендерами. Аналогичная картина наблюдается в сферах транспорта и торговли.

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«Для кормильца семьи, мужчины, это сравнимо с тем, что у его ребёнка отобрали хлеб. Пусть местный человек попробует открыть такие же киоски. Получится ли у него? Нет конечно. Его засыплют многочисленными документами, требованиями, платежами. Говорят, местные сами не хотят идти в промышленность. А что творится в «Алмазах Анабара»? Бесконечные очереди, трудоустроиться туда нашим мужчинам равносильно тому, чтобы воочию увидеть Бога. А пойдут устраиваться на более высокооплачиваемые компании вроде АЛРОСА и «Сургутнефтегаз» — их возьмут или нет? В АЛРОСА, где насчитывается более 20 тыс. работников, местных — чуть больше 700. Это разве правильно? Иначе как насмешкой это назвать нельзя. И то они там занимают самые низшие должности, работают на самых грязных малооплачиваемых работах», — подчеркнула Сулустана Мыраан.

Она уверена, что если бы у людей была возможность трудоустроиться на нормальную работу, то жители республики не были бы так возмущены изнасилованием якутянки.

«Этот конфликт произошёл из-за халатного отношения властей к своему народу, из-за проведения миграционной политики в ущерб местному населению, из-за процветания коррупции. Поэтому власти необходимо это признать и провести оперативную работу по устранению этих проблем», — отметила депутат.

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Депутат Павел Ксенофонтов констатировал, что в Якутске 35% молодёжи до 35 лет находятся без работы, и это, естественно, не нравится населению.

«Митинг, который был организован в «Триумфе», был не для того, чтобы поднять межнациональный конфликт, он прежде всего был против нелегальной миграции. У нас в республике межнациональное согласие всегда было, будет и есть. Но те, кто приезжает, должны уважать наши традиции, должны чувствовать себя гостями и соответственно вести себя», — сказал народный избранник.

Депутат Юрий Григорьев подчеркнул, что в 2017 году каждый 12-й житель республики являлся безработным, а теперь, когда ситуация улучшилась, нетрудоустроенным является каждый 13-й якутянин.

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«Масштабы проблем впечатляют, и мы предлагаем включить увеличение занятости как способ разрешения в том числе и этой данной ситуации, и включить её в дальнейшую работу. Предлагаем усилить работу по госконтрактам, по тендерам, по выдаче лицензий на добычу местных полезных ископаемых. Нарушителей лишать таких лицензий, усилить контроль за работой таких компаний», — также сказал Григорьев.

«Нет у нас никаких межнациональных вопросов, у нас есть вопрос бедности, — заявил депутат Михаил Эверстов. — У нас есть вопрос невозможности найти нормальную работу жителям нашей республики».

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Народный избранник рассказал, что во время предвыборной кампании люди просили его в первую очередь заняться центральным рынком в Якутске, где тысячи китайцев, киргизов ведут себя очень нагло в отношении жителей республики.

«Я думаю, настало время перемен. Пусть наши жители тоже начинают работать на всех работах и завоёвывают ниши, которые заняты мигрантами, — сказал также Эверстов, отметив, что обстановка в регионе уже накалена до предела. — Я был в спорткомплексе «Триумф», и у меня возникло такое чувство, что я нахожусь на пороховом вулкане, который мог взорваться даже от маленькой искорки».

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Вице-спикер Госсобрания республики Виктор Губарев призвал вспомнить, что в Якутии принят и должен работать документ, цель которого — ограничить привлечение иностранной рабочей силы в республику.

«Его исполнение должно контролироваться. Если бы мы обратили внимание на этот важный документ, можно было бы многих неприятных моментов избежать. К нему надо сейчас вернуться и выяснить, почему он остался на бумаге», — пояснил Виктор Губарев.

Депутат Владимир Прокопьев призвал не только жёстко контролировать миграционные процессы в республике, но и проверить деятельность самой миграционной службы, «поскольку есть такое ощущение, что там зияет большая непонятная дыра, через которую перетекают миграционные потоки».

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта в следственные органы обратилась женщина, которая заявила, что её изнасиловал мигрант. В этот же день состоялась первая акция протеста по поводу миграционной политики руководства республики, она была несанкционированной. Второй митинг был уже легальным и собрал около 5−6 тыс. человек. Негодование жителей республики поддержал глава региона, руководство республики и её столицы пообещало проверки деятельности мигрантов на легальность.

Напомним, сегодня, 20 марта депутаты законодательного органа Якутии одобрили принятие постановления «О консолидации усилий по вопросам реализации государственной миграционной политики в республике», поводом для составления которого стало изнасилование якутянки гражданином Киргизии и последовавшие за этим массовые акции протеста. Документ был единогласно одобрен.