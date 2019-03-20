Элиста, 20 марта, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Алексей Орлов написал заявление об уходе с должности, об этом 20 марта сообщило издание РИА «Калмыкия».

Kremlin.ru Алексей Орлов

Официального подтверждения информации о заявлении Орлова пока нет.

Алексей Орлов занял пост главы Калмыкии в октябре 2010 года, до этого он работал в бизнес-структурах, занимал пост первого заместителя председателя правительства Калмыкии. В 2014 году был избран на второй срок. Полномочия на посту губернатора у Алексея Орлова истекают в сентябре 2019 года. Отметим, что в последнее время имя Орлова неоднократно называлось в числе кандидатов на отставку — этому способствовали низкие рейтинги главы Калмыкии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявления об отставке написали губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава Республики Алтай Александр Бердников.