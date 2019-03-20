Томск, 20 марта, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Желание жителей Александровского района Томской области войти в состав Ханты-Мансийского автономного округа должно дать сигнал региональным политическим элитам о том, что нужно всегда держать руку на пульсе, встречаться и договариваться с населением и отдельными группами интересов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал томский политолог Алексей Трунтягин, комментируя информацию о том, что александровцы хотят провести референдум относительно вхождения их района в состав ХМАО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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«Для региона, где более половины населения проживает в очень компактном областном центре, наличие проблем с обустройством жизни и управлением инфраструктурой на территориально больших и достаточно удалённых от областного центра пространствах — проблема вечная. Полагаю, что здесь нужно учитывать два аспекта. Первое. Все сельские территории и районы, как правило, имеют дефицитные бюджеты и очень зависят от субвенций из регионального бюджета. Этих денег всегда не хватает. Территория Томской области большая, плотность населения невысокая в районах и сёлах, и денег на хоть какое-то содержание инфраструктуры нужно существенно больше. Отсюда понятно, что жители этих муниципалитетов всегда будут недополучать, несмотря на природные ресурсы и так далее. Так уж устроена бюджетная система», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

По его мнению, это не уникальная ситуация Томской области.

«Второе. Полагаю, что для региональной власти работа с такими территориями — это перманентная проблема. Это не уникальная ситуация Томской области. При этом региональным политическим элитам всегда нужно держать руку на пульсе, нужно встречаться и договариваться с населением и отдельными группами интересов», — резюмировал Алексей Трунтягин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициаторами референдума о вхождении района в состав Югры стали томские общественные организации «Народный контроль» и «Альянс врачей». По их информации, до Томска от административного центра Александровского района нужно ехать более 600 км, а до Нижневартовска — гораздо ближе и по хорошо асфальтированной дороге. Даже на приём к врачам александровцам проще попасть в ХМАО, чем в областные учреждения, сетуют общественники. Кроме того, по их словам, им остаются лишь крохи с добычи нефти и газа на их территории. Причина — местные налоговые порядки. Некоторые югорчане при этом в соцсетях выражают мнение о том, что жители Томской области, перейдя в Югру, просто-напросто поменяют шило на мыло.

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