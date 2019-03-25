Москва, 25 марта, 2019, 14:47 — ИА Регнум. В Москве начался приём заявлений от дольщиков жилого комплекса «Марьино Град» на включение требований участников строительства на жилые помещения. Об этом журналистам 25 марта заявила заместитель председателя правительства Москостройиинвеста Екатерина Храмова. Документы будут рассматриваться в течение 30 рабочих дней.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

«27 марта на сайте Capital Group появится форма заявления и перечень документов для включения в реестр требований жилых помещений. Сроки включения в реестр для дольщиков не ограничены», — отметила чиновник.

Для удобства граждан будет открыт специальный офис по приёму документов и организована электронная запись. Заявления на включение в реестр денежных требований участники долевого строительства жилья должны подать в Арбитражный суд Москвы. Вопрос передачи нежилых помещений будет проработан отдельно.

Напомним, в четвёртом квартале 2017 года Capital Group подписала договор о выполнении функций технического заказчика с рядом застройщиков для завершения строительства ЖК «Марьино Град», «Спортивный квартал» и «Спорт Таун» в поселении Филимонковское Новой Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2021 году в Новой Москве возведут компенсационное жильё для обманутых дольщиков. Новостройка появится в поселении Рязановское, квартал 99, вл. 1. В неё переедут жители поселка Шишкин Лес (поселение Михайлово-Ярцевское) и города Щербинка по адресам: ул. Овражная, вл. 3−8, корп. 3 и ул. Мостотреста, вл. 7.

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