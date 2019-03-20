Киев, 20 марта, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко «находит» все новые сферы, в проблемах которых виновата Россия. Когда до первого тура президентских выборов осталось 11 дней, пришла очередь Киевского метрополитена.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

По словам Порошенко, в деградации киевского метро виновата Россия. Метрополитен столицы прекращал работать лишь однажды, 18−20 февраля 2014 года, «когда началась российская агрессия». В течение 2014 года поступило, по словам Порошенко, 200 звонков о минировании метро (из контекста следует, что звонки эти совершались из России). Но «попытки парализовать работу метро и жизнь города провалились, мы научились противостоять агрессии и на поле боя, и в Киеве», сказал президент Украины.

В этом заявлении можно увидеть занятные детали. К примеру, то, что Порошенко назвал майдан «российской агрессией» — 18−20 февраля 2014 года воевали на Украине только участники государственного переворота.

Можно заметить и оговорку по Фрейду: никаких доказательств того, что звонки о «минировании» киевского метро поступали из России, нет, зато хорошо известно (да и не скрывается), из какой страны поступают звонки о «минировании» торговых центров в России. Порошенко, кажется, знает об этом даже больше, чем можно было предполагать.

Но и в самом деле есть некоторая связь между проблемами киевского метро и «российской агрессией», то есть инициированной майданной властью после государственного переворота гражданской войной, приведшей Украину на социально-экономическое дно. Только связь эта в другом.

Огромное число бывших украинских метростроителей теперь работают в Москве и Петербурге: последняя новая станция метро в Киеве была открыта еще при Януковиче, майданная же власть не делает для развития метро вообще ничего.

Своими заявлениями об истоках проблем метрополитена Порошенко подтвердил, в чем состоит его предвыборная ставка. Он будет возлагать все проблемы на Россию, нимало не заботясь о правдоподобии. Горькую правду не будут подслащать, ее будут перекрикивать. Вместо обсуждения реальных проблем и предложения путей их решения будут выкрики о коварных врагах и неминуемых над ними победах (но неминуемыми они будут лишь при президентстве Порошенко).

К тому же в последние дни у пока еще действующего президента Украины появилась новая проблема. Один из двух его основных конкурентов, Владимир Зеленский, начал появляться в публичном пространстве вместе с любимчиками американского посольства, а тем из этих любимчиков, кто сейчас не находится на Украине (к примеру, экс исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун), он выдает щедрые комплименты.

Все это означает, во-первых, что Зеленский, заработав рейтинг за счет своего имиджа нормального человека, который понимает, что Украине не нужна ни война, ни НАТО, ни МВФ, теперь, с уже заработанным рейтингом, говорит и делает ровно противоположное. Потому что, как и все остальные кандидаты в президенты Украины, он исходит из презумпции умственной отсталости избирателей.

Но главная для Порошенко проблема заключается в том, что такие встречи Зеленского и такие его заявления показывают: США, а точнее, те конкретные представители американского истеблишмента, которые курируют Украину, совершенно очевидно делают ставку не на Порошенко.

Поезд пятого президента Украины уходит, и он уже вряд ли надеется на то, что можно что-то исправить, — но инерция все еще заставляет его кричать о российской агрессии прямо из тоннеля метро.