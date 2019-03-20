Лос-Анджелес, США, 20 марта, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Сделка между компаниями Disney и Fox, о которой впервые было объявлено в декабре 2017 года, окончательно завершена и вступит в силу сегодня, 20 марта 2019 года. Об этом 19 марта сообщил портал MovieWeb.

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Отмечается, что компаниям удалось преодолеть законодательные барьеры, с которыми они столкнулись в Мексике и Бразилии. Сделка не коснулась телеканалов Fox News и Fox Sports, они будут объединены в одну организацию, все остальные компании Fox станут собственностью Disney.

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Напомним, в результате сделки в собственность Disney перейдут такие франшизы, как «Аватар», «Чужие», «Планета обезьян» и Kingsman. Но для любителей кинокомиксов важнее всего то, что к компании перейдут права на киновселенные «Люди Икс» и «Фантастическая четверка». Это означает, что студия Marvel сможет объединить известные киновселенные.