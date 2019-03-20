Военные Израиля ранили палестинца — СМИ
Иерусалим, 20 марта, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Вооруженные силы Израиля ранили палестинского юношу на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 20 марта Anadolu Ajansi.
Инцидент произошел недалеко от города Рамалла, пострадавший был доставлен в госпиталь, где ему оказывается вся необходимая помощь.
По словам очевидцев, стрельба произошла на контрольно-пропускном пункте на въезде в город Бейт Сира. Причина произошедшего не ясна, израильские военные отказались комментировать ситуацию.
Напомним, с марта 2018 года на оккупированных Израилем территориях Западного берега реки Иордан проходят массовые акции протеста, вызванные переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. В ходе столкновений были убиты свыше 200 палестинцев.