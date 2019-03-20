Иерусалим, 20 марта, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Вооруженные силы Израиля ранили палестинского юношу на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 20 марта Anadolu Ajansi.

(сс) Israel Defense Forces Израильские солдаты

Инцидент произошел недалеко от города Рамалла, пострадавший был доставлен в госпиталь, где ему оказывается вся необходимая помощь.

По словам очевидцев, стрельба произошла на контрольно-пропускном пункте на въезде в город Бейт Сира. Причина произошедшего не ясна, израильские военные отказались комментировать ситуацию.

Напомним, с марта 2018 года на оккупированных Израилем территориях Западного берега реки Иордан проходят массовые акции протеста, вызванные переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. В ходе столкновений были убиты свыше 200 палестинцев.