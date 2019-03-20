Москва, 20 марта, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Глава Минтруда Максим Топилин рассказал о росте размера пенсий, передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Вся статистика открытая. По итогам января-февраля у нас наблюдается уже реальный рост пенсий. Давайте посмотрим уточненные данные Росстата: реальный рост пенсий по этому году идет, причем в среднем. И у работающих, и не работающих, а у неработающих он выше», — рассказал Топилин в рамках «правительственного часа» в Госдуме.

Госдума во втором чтении приняла законопроект, меняющий методику расчета доплат к пенсиям малообеспеченных пенсионеров. Закон может быть принят 21 марта.