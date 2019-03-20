Якутск, 20 марта, 2019, 11:55 — ИА Регнум. У главы Якутии Айсена Николаева могут возникнуть большие сложности с исполнением данных им обещаний по ужесточению миграционной политики в республике. Такого мнения придерживается ведущий дальневосточный эксперт по миграционным вопросам, директор Консультационного центра поддержки миграции и межэтнических отношений Сергей Пушкарёв. По мнению эксперта, любые ужесточения без системы и порядка приведут к прямо противоположному результату, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

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На фоне антимигрантских протестов в Якутии, вызванных насилием в отношении местной молодой женщины со стороны мигранта, глава республики Айсен Николаев пообещал ужесточить миграционную политику:

«Будем выявлять незаконных мигрантов и депортировать их. Если необходимо, будем принимать новые ограничительные и запретительные меры в отношении трудовых мигрантов», — пообещал он.

Однако у Сергея Пушкарёва есть сомнения в успешной реализации планов главы Якутии:

«Депортация одного мигранта, если брать по расценкам Приморского края, а в Якутии это будет дороже, обходится примерно в 1000 долларов США. У республики и Киргизии нет общих границ. Вряд ли нелегалы согласятся на добровольную депортацию за свой счёт — у большинства из них просто нет на это средств. В этом случае депортировать их будут за счёт бюджета. В бюджете Якутии есть на это деньги? Если и есть, то не лучше ли потратить их на что-то другое? На путёвки многодетным семьям, например, а не на билеты на самолёт для огромного количества нелегалов. Нужны пункты размещения, отвечающие требованиям закона, для тех, кто подлежит депортации, нужно очень много всего. Депортировать их положено в сопровождении пристава — депортация ведь возможна только по решению суда. Но даже не это главное», — пояснил эксперт.

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По мнению Сергея Пушкарёва, никакие ужесточения и репрессии не будут работать без системы и порядка. А вот как раз ни того, ни другого сегодня в миграционной политике нет. Особенно болезненно это для Дальнего Востока, которому, по мнению специалиста, необходим особый миграционный режим:

«Когда-то, несколько лет назад, эту работу уже начинали. Было много разговоров о миграционной амнистии: «просеять» через сито закона всех находящихся в стране мигрантов, выявить тех, кто ведёт себя достойно и нашёл свое место. Таких — не депортировать, ведь если он работает и вполне устроен, значит, общество его уже приняло, зачем же выгонять. Но потом эту работу свернули. Я хочу предостеречь главу Якутии: любые репрессии без системы и порядка дадут эффект прямо противоположный. Выявлять нелегалов очень сложно, если вести речь о тех, кто въезжает по безвизу. Их найти надо ещё! Это нужно работать с федеральными властями, нужны поправки в законодательство. Поэтому, я еще раз подчеркну: у нас сегодня назрел вопрос о наведении порядка в миграционной политике. Нам, на Дальнем Востоке, который является приграничной территорией, нужно минимизировать вот этот самостоятельный въезд. Сегодня же мигрант из той же Киргизии въезжает в страну, в графе «цель визита» указывает «иное». Например, он едет в гости. После вступления в ЕврАзЭс киргизам получение патента не требуется. Он трудоустраивается так же, как гражданин России. Но, что он будет делать, где его искать — никто не знает. Ну, проведут в республике рейд, второй. На том всё и закончится. Нелегальный рынок труда приносит большие доходы тем, кто на этом зарабатывает, тут в ход пойдут и коррупционные вещи, и прочее. Как я уже говорил: невозможно управлять хаосом. Этого ещё никто не смог. И власти Якутии не смогут. Наш Консультационный центр разработал методику, которая сделает работу с мигрантами продуктивной. Мы готовы оказать помощь и Якутии, и другим регионам Дальнего Востока. Но к нам, увы, никто не обращается. Нам в ДФО нужны мигранты, но нужен организованный набор, нужны те специалисты, которые востребованы, а не все подряд. Надеюсь, власти Якутии меня услышат», — резюмировал эксперт.

Бессистемность наблюдается в каждом сегодняшнем шаге якутских властей. Например, глава Якутии встретился с представителями правительства Киргизии, вместе они договорились работать по мигрантам, прибывающим из этой страны. Хорошо. Но если завтра, не дай Бог, конечно, преступление совершит мигрант из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана? Опять — все сначала?

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Сергей Пушкарев раскритиковал идею тогда ещё сахалинского губернатора Олега Кожемяко о передаче полномочий по депортации мигрантов региональным властям и рекомендовал систематизировать работу с мигрантами. Эксперт заявил, что невозможно управлять хаосом, а именно хаос представляет сегодня вся миграционная политика в РФ вообще и на Дальнем Востоке в частности. Губернатор предлагал за счёт региональных бюджетов строить специальные приемники, в которых можно будет содержать подлежащих депортации мигрантов. На что Пушкарёв заявил, что такие деньги, как у Сахалина, есть далеко не у всех субъектов, да и островному региону есть на что тратить средства. Построенные пункты содержания мигрантов окажутся очень быстро переполненными, тогда придётся строить новые, а все расходы по депортации просто разорят бюджеты. Общих границ со странами Центральной Азии у дальневосточных регионов нет, потому депортация всегда сопряжена с огромными трудностями и расходами. Главная проблема, по мнению эксперта, в том, что «безвизовые» мигранты в большинстве едут на «авось», в надежде где-то заработать. Это превращает их не только в потенциальных нарушителей законов РФ, но и в потенциальных жертв — такие мигранты часто попадают в рабство, становятся жертвами преступников. Сергей Пушкарёв настаивает на строгом, системном отборе кадров и особом миграционном режиме для Дальнего Востока.