Топилин развеял опасения по поводу «засекречивания» данных по доходам
Москва, 20 марта, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Данные по доходам населения будут более точны при поквартальном исчислении. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 марта заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на пленарном заседании Госдумы.
«Вчера была информация по поводу возможного перехода на поквартальное использование статистики по доходам. Никаких секретов и заксекречиваний тут нет. Речь идёт об уточнении данных в связи с тем, что ежемесячные данные, скорее всего, не отражают реальной картинки», — заявил Топилин.
По его словам, в любом случае все эти данные сохранятся и никто «засекречивать» их не намерен.
Напомним, что ранее Росстат анонсировал переход на новую методологию расчёта денежных доходов и расходов граждан России. Теперь, в частности, данные о заработных платах населения будут публиковаться не раз в месяц, а раз в квартал.