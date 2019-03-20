Москва, 20 марта, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Данные по доходам населения будут более точны при поквартальном исчислении. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 марта заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на пленарном заседании Госдумы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Вчера была информация по поводу возможного перехода на поквартальное использование статистики по доходам. Никаких секретов и заксекречиваний тут нет. Речь идёт об уточнении данных в связи с тем, что ежемесячные данные, скорее всего, не отражают реальной картинки», — заявил Топилин.

По его словам, в любом случае все эти данные сохранятся и никто «засекречивать» их не намерен.

Напомним, что ранее Росстат анонсировал переход на новую методологию расчёта денежных доходов и расходов граждан России. Теперь, в частности, данные о заработных платах населения будут публиковаться не раз в месяц, а раз в квартал.