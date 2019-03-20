Киев, 20 марта, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Заявления Петра Порошенко о виновности России в проблемах киевского метро и Павла Климкина — о возможности «газовой войны» подтверждают правомерность тезиса Владимира Путина о полной неадекватности нынешних руководителей Украины, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 20 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Как сообщалось ранее, президент Украины в своем выступлении сказал, что киевский метрополитен испытывал проблемы в развитии из-за российской агрессии и звонков о минировании. Министр иностранных дел Украины, в свою очередь, заявил, что Россия может «организовать новую газовую войну», и «вероятность» такой войны, по его словам, очень велика.

«Очередные обвинения, выдвинутые Петром Порошенко против нашей страны, — на этот раз в подрывных действиях против киевского метро — лишь ещё раз подтверждают правомерность сделанной на днях президентом России констатации неадекватности нынешних киевских руководителей и бесполезности какого бы то ни было содержательного разговора с ними.

Из этой же категории и очередные рассуждения Павла Климкина о планах России организовать против Украины «новую газовую войну».

Этим деятелям осталось немного — пара недель, но вреда мозгам украинцев и российско-украинским отношениям они ещё смогут принести, к сожалению, немало. Хорошо, однако, хотя бы то, что они демонстрируют и жителям самой Украины, и всему миру, сколь неадекватных людей Запад употребляет сегодня для своих целей», — отметил Михаил Демурин.