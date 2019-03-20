Санкт-Петербург, 20 марта, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Ввод в эксплуатацию станций Фрунзенского радиуса на пятой (фиолетовой) ветке петербургского метрополитена может привести к подорожанию жилья вблизи новых станций на 15−20%. Однако это коснется не всего жилого фонда Фрунзенского и Пушкинского районов, где откроются три новых станции. Такую оценку дали аналитики компании Wonderwall Real Estate Company.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство жилья

Как сообщало ИА REGNUM, станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» первоначально планировалось открыть еще в конце 2018 года, но эти сроки были сорваны. Теперь власти обещают открыть эти станции к 1 сентября 2019 года. Однако это событие может произойти и позже указанного срока, признают чиновники и строители метрополитена.

Как отмечают эксперты, квартиры в локациях вблизи новых станций метро прибавляют в цене на 5−10%, как только появляются конкретные даты ввода объектов в эксплуатацию.

«После же начала работы квартиры могут вырасти в цене еще на 15−20%. Конечно, многое определяется классом объекта», — пояснила руководитель отдела строящейся недвижимости компании Антонина Сидорова.

Она отметила, что вблизи трех новых станций строится не так уж много жилья. Например, общее число всех новостроек во Фрунзенском районе не превышает 10 жилых комплексов. Что же касается Пушкинского района, то станция «Шушары» «откроется в стороне от новостроечной локации, поэтому влияние этого объекта на цены будет минимальным», считает специалист.

Стоимость наиболее доступных квартир вблизи станции «Шушары» начинается от 1,9 млн рублей, вблизи станции метро «Дунайская» — от 3,5 млн рублей.

Напомним, Смольный продлил срок выполнения работ на Фрунзенском радиусе до 31 августа, однако в ОАО «Метрострой» не смогли назвать дату открытия новых станций с учетом этих изменений.