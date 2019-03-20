Кру, Великобритания, 20 марта, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Специальную серию Bentley Bentayga c «перламутровым» салоном выпустила компания Bentley Motors Ltd., сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Car.ru «Bentayga жемчужина залива»

Ограниченная серия из пяти машин посвящена ловцам жемчуга. Все пять авто изготовлены по спецзаказу и посвящены истории добычи жемчуга в Персидском заливе. Главной фишкой моделей станет перламутровая отделка салона, и редкий цвет кузова под белый жемчуг.

Новинки оснащены 6,0-литровыми моторами Bentley с двойным турбонаддувом W12. Максимальная мощность движка составляет 608 л. с.

Салон украшен декоративной вставкой из темного дерева с изображением лодок и часами Breitling. Кроме того, салон украсят строчка из золотой нити, фирменные накладки на пороги с надписью Mulliner и коврики из шерсти овец. Для хранения наличных в авто предусмотрен сейф. Он расположен в центральном подлокотнике.

Пока стоимость авто не сообщается.

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