Якутск, 20 марта, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Депутаты законодательного органа Якутии одобрили принятие постановления «О консолидации усилий по вопросам реализации государственной миграционной политики в республике», поводом для составления которого стало изнасилование якутянки гражданином Киргизии и последовавшие за этим массовые акции протеста. Документ был единогласно одобрен сегодня, 20 марта, на заседании Госсобрания республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

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Как говорится в пояснительной записке, постановление нужно для «принятия безотлагательных мер по организации системы постоянно действующего парламентского контроля за обеспечением реализации государственной политики на территории Якутии за противодействием незаконной предпринимательской деятельности и теневой занятости, реализации мер, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, а также с целью совершенствования налоговой политики на территории республики».

«Ил Тумэн поддерживает усиление мер борьбы против нелегальной миграции и незаконного предпринимательства как одного из основных её источников. В этом мы солидарны с нашими согражданами и позицией главы республики, — прокомментировал принятие постановления спикер Госсобрания региона Пётр Гоголев. — Мы вместе не должны допускать, чтобы на волне народного возмущения предпринимались необдуманные действия, провоцирующие межнациональные конфликты».

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Пётр Гоголев также призвал депутатов быть в решении этого вопроса активными и подчеркнул, что создаваемая парламентско-общественная комиссия будет работать постоянно.

«Мы проведём парламентские слушания по данному вопросу с целью наметить конкретные действия, чтобы решить эту острую на сегодня проблему», — также сказал спикер Иал Тумэн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии начались массовые волнения после того, как жительница республики обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что её похитил и изнасиловал мигрант. Жители республики отреагировали на это в тот же день, 17 марта жители Якутска собрались на несанкционированный митинг, а 18-го в спорткомплексе «Триумф» состоялась уже легальная акция протеста, в которой приняли участие около 6 тыс. недовольных деятельностью мигрантов в республике.

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