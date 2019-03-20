Москва, 20 марта, 2019, 11:11 — ИА Регнум. На странице Минпросвещения РФ в социальной сети «ВКонтакте» идёт опрос о том, какие учебники лучше использовать в обучении — печатные или электронные. В голосовании, по состоянию на 10:29 20 марта, приняли участие 3 795 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Приносить учебники на уроки в портфеле или загружать их на планшет? Среди учителей, родителей и учеников есть те, кто предпочитает только печатный вариант. А есть и ярые приверженцы электронной формы. Оба способа имеют свои преимущества и недостатки. А мы хотим узнать у вас, какие учебники предпочитаете вы?» — спрашивают чиновники посетителей группы.

С результатом 69,7% лидирует вариант «печатные». За электронные проголосовали 28%. «Свой вариант» выбрали 2,3%.

В сообщениях под опросом люди интересуются, готовит ли министерство новую реформу образования.

«Были ли какие-то заключения профильных специалистов по электронным учебникам? Об этом не говорят. Чтобы отлично учиться, нужно много читать, вникать, решать. То есть чем ребенок лучше учится, тем больше времени он должен взаимодействовать с учебником (электронным), он должен детально его прорабатывать», — заявил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM один из участников инициативной группы, выступающей против проекта «Московская электронная школа» (МЭШ), в котором обучение уже частично перешло в цифровой формат.

Он уверен, что электронные учебники негативно скажутся на зрении, а уделом отличников станут толстые очки.

«Хочешь быть отличником — методично порть зрение электронным учебником», — очертил он взаимосвязь.

Как сообщало ИА REGNUM, проект МЭШ охватывает около миллиона московских школьников, все городские образовательные учреждения. Пока реализован первый этап, предполагающий оснащение электронным оборудованием, планшетами и интерактивными досками всех столичных школ, введение электронного дневника и создание библиотеки МЭШ. На втором этапе, работы над созданием которого ведутся сейчас, предполагается появление электронных портфолио с данными учеников, а также инструменты по их анализу. По уверению властей Москвы, таким образом в столице будут найдены новые Ломоносовы и Менделеевы.

Примечательно, что для массовой работы с электронным оборудованием в школах отсутствуют отдельные санитарные правила. Влияние на здоровье детей источников света, которыми являются приборы, не изучено, во всяком случае, результаты исследований не представлены широкой публике. МЭШ меняет и психологическую среду, форму общения между сверстниками в школе, их взаимодействие с учителем. Однако организаторы проекта даже не комментировали этот аспект.

Подробнее о МЭШ читайте в публикациях ИА REGNUM :

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