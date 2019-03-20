Санкт-Петербург, 20 марта, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Заксобрание Петербурга в среду, 20 марта, согласилось переназначить Александра Абросимова на пост уполномоченного по правам предпринимателей в регионе, передает корреспондент ИА REGNUM. За его кандидатуру проголосовал 41 депутат, пятеро воздержались, двое высказались против.

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

Народные избранники воспользовались присутствием Абросимова в Мариинском дворце, чтобы озвучить свою позицию по вопросам развития и регулирования бизнеса, в частности, речь коснулась запрета на хостелы и мини-гостиницы в жилых домах.

Представитель «Партии роста» Оксана Дмитриева напомнила о высказывании Евгения Примакова, который напутствовал поддерживать предпринимателей только тогда, когда их интересы и деятельность совпадают с интересами народа и государства.

«Есть конституционное право граждан на жилище и на безопасность жилища. Всё, что нарушает это конституционное право, в том числе и в интересах предпринимательской деятельности, как правило, это хостелы, которые не зарегистрированы и не оформлены ни как ИП, ни как юридические лица — это противоречит Конституции и правам граждан. По вопросу хостелов нужно уполномоченному по правам предпринимателей занять позицию в интересах граждан», — заявила Дмитриева.

Кроме того, она сообщила, что многие владельцы бизнеса даже в нежилых помещениях объектов культурного наследия грубо нарушают все процедуры, установленные законом, пользуясь лазейками для защиты предпринимателей. «Даже не обеспечивают допуск на объекты органов жилищного надзора и надзора за охраной памятников», — сказала Дмитриева, предложив Абросимову уделить этому вопросу большее внимание.

В свою очередь, коммунистка Ирина Иванова заметила, что единоросс Андрей Горшечников уже возглавил рабочую группу по решению вопроса хостелов и мини-гостиниц. Напомним, закон о запрете хостелов в жилых домах прошел Госдуму, но Совет Федерации вернул его без утверждения, предложив созвать согласительную комиссию и отложить вступление закона в силу.

«Хотели бы поблагодарить Валентину Ивановну Матвиенко и Совет Федерации и сказать, что, конечно, мини-отели — это та самая структура бизнеса, которая необходима городу, но легального бизнеса. Мы поддерживаем эту инициативу. Помните клич, который дала Валентина Ивановна бизнесу: «Давайте расселять коммуналки!» И они это делают, и добровольно сегодня сертифицированы. В рабочую группу может войти каждый и внести свою лепту», — добавила Иванова.

Ранее в интервью ИА REGNUM Иванова предложила добиваться более серьезной отсрочки для вступления закона о запрете хостелов в силу, а не всего лишь до начала 2020 года. В качестве второго варианта выхода из положения она видит создание собственного, «петербургского» закона, учитывающего особенности исторического центра.