Санкт-Петербург, 20 марта, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Немецкая хеви-метал группа Powerwolf выступит в Санкт-Петербурге 24 марта в клубе A2 Green Concert. В рамках выступления коллектив представит свой новый альбом The Sacrament of Sin («Святость греха»), сообщает концертное агентство SPIKA.

Концертное агентство SPIKA Powerwolf

Сейчас в состав группы входят: Аттила Дорн (вокал), Мэтью Грейвольф (гитара), Чарльз Грейвольф (гитара и бас-гитара), Роэль Ван Хэйден (ударные) и Фальк Мария Шлегель (клавишные, орган). Коллектив известен своими текстами, выдержанными в стиле румынских легенд, христианскими мотивами и классическим пауэр-метал звучанием.

Нередко группа записывает свои песни совместно с профессиональным хором, чтобы сделать их атмосфернее. PowerWolf стали известны благодаря своему дебютному альбому Return in Bloodred. Сообщается, что на концерте в Санкт-Петербурге коллектив исполнит как композиции из нового альбома, так и старые хиты.

После концерта в Санкт-Петербурге Powerwolf выступят в Новосибирске (26 марта), Екатеринбурге (28 марта) и Москве (29 марта). Далее коллектив отправится в тур по другим странам, среди которых Чехия, Австрия, Германия и Франция.